Dopinguproovis põrunud Aganits: arsti raviplaani täitmise käigus sattus minu organismi keelatud ainet

Aganits kasutas ravimit muudel eesmärkidel, aga dopinguproovis seda nii või naa olla ei tohtinuks.

"Taastudes õlaoperatsioonist on mul võrkpallifännidele hea ja halb uudis. Hea uudis on see, et operatsioon oli küll plaanitust pikem ja raskem, ent oli edukas. Halb uudis on aga see, et alanud hooaeg on minu jaoks lõppenud. Teine ja veel halvem uudis on see, et mõned kuud tagasi sattus minu organismi arsti raviplaani täitmise käigus ka keelatud ainet. Selle aine nimi oli tamoksifeen ja see sisaldus ravimis, mida võtsin arsti ettekirjutusel. Põhjus väga lihtne. Ravi eesmärk on aidata mul elukaaslasega perelisa saada. Olen alati pooldanud puhast sporti ning mul ei ole kunagi isegi mõttes olnud keelatud aineid kasutada. Arstilt retsepti saades lugesin põhjalikult läbi ravimi koostise ja kuigi märkasin seal ka võimalikku keelatud aine olemasolu, sain Eesti antidopingu kodulehelt aru, et mulle kirjutatud ravimis sisalduva kogusega ja tabletina võttes probleeme pole. Sügisel selgus, et siiski oli probleem, ja et minu augustis antud dopinguproov sisaldab imeväikeses koguses keelatud ainet.