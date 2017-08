DELFI VÕRKPALLI EM-il: Kihlveoportaali usk Eesti koondisse rõõmustab Robert Tähte

Üks suur Eesti ennustusportaal peab Eesti võrkpallikoondist eduka suve järel EM-finaalturniiril Soome koondise vastu soosikuks.

Põhjanaabrite rahvusmeeskonna juhendaja Tuomas Sammelvuo ei soovinud homse Eesti – Soome kohtumise eel soosikut nimetada. „Mul pole õrna aimugi, mis juhtub. Kõik tahavad võita. Ajakirjanike ja spekuleerijate asi on öelda, kes on favoriit,“ kostis ta Eesti Päevalehele mõned päevad tagasi antud intervjuus.

Vaatame, keda peavad soosikuteks ja autsaideriteks rahvusvahelised ennustusportaalid. 11 tunnustatud portaali poolt pakutava turniirivõidukoefitsiendi keskmise tulemuse alusel reastuvad EMile pääsenud riigid nõnda:

1. Prantsusmaa 3,28

2. Venemaa 4,7

3. Poola 4,71

4. Itaalia 5,78

5. Serbia 8,19

6. Saksamaa 18,94

7. Bulgaaria 22,94

8. Sloveenia 25,94

9. Belgia 38,67

10. Holland 42,22

11. Soome 78,67

12. Tšehhi 100,61

13. Eesti 109,22.

Meist tahapoole jäävad vaid Türgi, Slovakkia ja Hispaania. Samas üks Eesti ennustusportaal, mis enne koondisehooaega paigutas Sinilõvid 16 riigi hulgas kõige viimaseks, on ilusate võidumängude järel tõstnud meie meeskonna soomlastest kõrgemale. Meie turniirivõidukoefitsient on langetatud 81-ni, Soomel on see aga 201. Ka omavahelises matšis peetakse Gheorghe Cretu hoolealuseid kergeks soosikuks. „Kas tõesti?“ imestas Eesti koondise nurgaründaja Robert Täht, kui kuulis, et suvised võidud pole elukutselistel spekuleerijatel jäänud märkamata. „Oh, äge! Tore, kui meisse usutakse!“

Hea lugeja, avalda sinagi arvamust! Kumb on homme soosik – Eesti või Soome?

Delfi on EM-finaalturniiril kohal ja toob kõik põnevad sündmused lugejateni nii sõnas kui pildis. Eesti avavastaseks on homme Soome, kohtumine algab Eesti aja järgi kell 18.30.