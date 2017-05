DELFI VIDEO: Vaata, kuidas iseloomustas Andrei Ojamets eelseisva MM-valiksarja vastaseid

Eesti naiste võrkpallikoondis alustab kolmapäeval Portugalis MM-valiksarja, kus minnakse võõrustajate kõrval vastamisi Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Sloveeniaga.

"Meie jaoks on iga võidetud geim ja mäng suure tähtsusega. Kahjuks meie pink ei ole nii kvaliteetne ja pikk. Aga kindlasti ei lähe me niisama peksa saama," sõnas naiskonna peatreener Andrei Ojamets Delfile ja Eesti Päevalehele.

Valiksarja vastaseid iseloomustades ütles Ojamets: "Favoriit on kindlasti Saksamaa. Huvitav on näha, mida Prantsusmaa endast kujutab - neil on suur riik ja nende eest mängib palju välismaalasi. Sloveenia koondis mängib kindlasti kvaliteetset võrkpalli, kasvõi seepärast, et nad on endine Jugoslaavia riik. Teine asi, et Sloveenia mehed on ju kvalifitseerunud MMile. Soomlastega oleme sügisel madistanud 3:2 ja 2:3, kuid pakun, et selle hooajaga on nad paremaks muutunud. Mitmed nende mängijad siirdusid eelmisel sügisel välisklubidesse. Portugal mängib küll kodus, aga tõenäoliselt on see naiskond, kellega võime väga võrdselt mängida. Aga ma ei taha kindlasti öelda seda, et me pole heal päeval võimelised võtma võitu kasvõi Prantsusmaa või Soome üle."