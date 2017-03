Urmas Tali tegi eile kodulinnas Võrus Eesti võrkpalliajalugu, tüürides Rakvere meeskonna esmakordselt Baltimaade meistriks.

Lääne-Virumaa klubi tuli nii poolfinaalis Tartu kui finaalis Pärnu vastu välja pealtnäha lootusest seisust, võites matšid vastavalt 3:1 ja 3:2.

Rakvere eelarve on ülejäänud kolme finaalturniirile pääsenud meeskonna omast suurusjärgus poole väiksem.

"Nagu klassikud ütlevad: ega raha üksi mängi. Raha peab lihtsalt olema, et meeskonda ülal pidada. Oleme teinud tänasel päeval maksimumi ja seekord piisas sellest võiduks. Ma ei ole kindel, et see ka homme ja ülehomme piisaks," sõnas heatujuline Tali intervjuus Delfile.

Vaata kogu intervjuud videost!

Esimeseks õnnitlejaks osutus tütar. Foto: Argo Ingver





Auhinda vastu võtmas. Foto: Argo Ingver