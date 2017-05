DELFI VIDEO: Teppan: peatreeneri eemaldamine näitas tema kirge ja tahtmist

Eesti võrkpallikoondis kohtub täna kell 18 Kalevi spordihallis 2007. aasta Euroopa meistri Hispaaniaga. Mängust teeb ülekande Delfi TV.

Mullu kohtuti omavahel sõprusmängus ja Eesti võitis 3:1. „Eelmisel aastal mängisime Hispaaniaga korra ja kiskus väga tuliseks, kaardid hakkasid lendama,“ meenutas diagonaalründaja Renee Teppan kohtumist, kus peatreener Gheorghe Cretu eemaldati mängust. Nimelt hakkasid vastasmängijad isiklikke märkusi tegema ja temperamentne rumeenlane ei jäänud võlgu.

„See oli huvitav. Usun, et keegi lõppkokkuvõttes ei pane seda pahaks. Minu arust see näitas peatreeneri kirge, tahtmist, võidunälga. Midagi valesti kindlasti ei olnud,“ ütles Teppan, kes ei usu, et mullusest kohtumisest mingid nö võlad üleval oleksid. „Treenerid, kes mängu ajal omavahel sõnelesid, leppisid ka koha pärast mängu ära. Üks rumeenlane, teine hispaanlane, mõlemad võitlejad – olgu sõprusmäng või ametlik mäng, keegi endale kaotust lubada ei taha. Oli selline olukord, lihtsalt selline päev, mingit pikemat vimma pole põhjust pidada.“

Videos räägib Teppan veel Portugaliga peetud mängudest ja konkurentsist Oliver Vennoga mänguaja nimel. Videokurat sokutas intervjuu sisse ka ühe apsaka – küsija viitab mullusele maailmaliiga finaalile, kuid tegelikult käis jutt Euroopa liiga finaalist, kus Eesti alistas Makedoonia.