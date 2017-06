DELFI VIDEO | Šveitsi klubiga käed löönud Rainer Vassiljev: 85 protsenti meeskonnast on komplekteeritud

Eelmisel nädalal Šveitsi võrkpalliliiga klubiga Volley Schönenwerd lepingu sõlminud Rainer Vassiljev ei välistanud, et võib uuele tööandjale ka mõne Eesti mängija maha parseldada.

"85 protsenti mängijaid on teada. Natuke on veel komplekteerida, aga mitte palju. Kõigepealt tuleb kohalikud mängijad paika saada, siis saab vaadata, millistele positsioonidele veel abi on vaja," rääkis Vassiljev, kes saabus täna Eesti koondisega Mehhikost Maailmaliiga turniirilt.

Suurt osa Vassiljevi pääsemises piiri taha mängis eelmisel hooajal Schönenwerdis pallinud Kristo Kollo. "Läbi Kristo sai loodud esmane kontakt. Edasi suhtlesin ise. Klubi kutsus Zürichisse vestlusele. Mõlemale osapoolele jäi hea mulje," sõnas Vassiljev.

"Neile meeldis, et mul on viimaste aastate näol Selverist olema kogemus noorte mängijatega. Neil on võrdlemisi sarnane seis - nad sooviksid arendada noori mängijaid ning läbi selle tekitada järelkasvu Šveitsi koondisele. Konkreetselt kohalistest eesmärkidest polegi veel juttu olnud."

Šveitsi võtab Vassiljev kaasa ka oma pere. Tööd Eesti koondise abitreenerina välismaale siirdumine ei mõjuta.

Kuula pikemalt Vassiljevi tulevikust Šveitsi meeskonnas videost!