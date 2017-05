DELFI VIDEO: Robert Täht: sellise võistkonna vastu pole mõtet banaani üle võrgu panna, see lüüakse sulle kohe pähe kinni

Eesti võrkpallikoondise nurgaründaja Robert Täht võttis Sinilõvide riskeerivad tugevad servid Venemaa vastu kokku sõnadega: "Sellise võistkonna vastu pole mõtet mingit banaani üle võrgu panna. See lüüakse sulle kohe pähe kinni."

"Idee oli, et paneme täiega servi ja kui toimib, siis võime olla mängus," rääkis Täht pärast 1:3 kaotust MM-valikturniiri viimases mängus Venemaale.

Turniir pole siiski Eesti jaoks läbi, vaid jätkub juulis peetaval lisavalikturniiril. "Miinimumeesmärk sai täidetud. Päeva lõpuks tuleb rahul olla, aga praegu on veel halb tunne sees, sest tundsime, et Venemaa ei ole nii võitmatu midagi. Aga küllap poole tunni või tunni pärast on juba tunne parem," lisas Täht.