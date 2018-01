DELFI VIDEO | Rivo Vesik pani püsti Euroopa ühe parima rannavollehalli, kus on aastaringselt suvi

Tallinnas Haaberstis on spordiklubi Teras ruumidesse püsti pandud rannahall, kus saab harrastada nii rannavõrkpalli, rannatennist, footvolley't kui ka lihtsalt lõbusasti aega veeta. Asutuse eestvedaja Rivo Vesik rääkis Delfile pikemalt oma suure unistuse täitumisest.

"Mõnes mõttes on süda rahul, samas on veel ka palju teha," sõnas Vesik. "Esiteks tuleb koht korralikult käima saada, et see ka püsima jääks. Nagu ikka peale sellise asja ehitamist ja avamist on palju asju, mida veel korrigeerida ja parandada. Tööd on kõvasti."

"Alustasime selle mõttega neli aastat tagasi. On olnud igasugu huvitavaid aegu ja juhtumisi. Närvirakke ja aega on kulunud palju, aga valmis ta on! Tee mis tahad, aga tegu on Euroopa ühe parima liivahalliga," on Vesik veendunud.

Hallis on igapäevaselt sooja 26 kraadi, baarist on võimalik tellita külma jooki. Spordi kõrvalt pakutakse pinda firmaüritusteks, sünnipäevadeks või ka näiteks võrkpalliliidu hooaja lõpetamiseks, kus meie intervjuu Vesikuga 2017. aasta lõpus aset leidis.

Vaata pikemat usutlust endise rannavolletipu ja praegu Venemaa koondise juures toimetava Rivo Vesikuga videost!