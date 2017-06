DELFI VIDEO | Renee Teppan: kreeklased mõnitasid meid oma kodus, aga suutsime kurssi muuta

Eesti - Kreeka võrkpallimatšil kolmandas geimis vahetusest sekkunud Renee Teppan märkis, et dramaatika on alati eestlastele edasipääsu otsustavates mängudes omaks olnud. Nii ka täna, kui Maailmaliiga Final Fouri pääs otsustati raskes viiegeimilises lahingus.

"Alustasime väga hästi. Kõik toimis nagu tavaliselt. Aga lasime siis jala sirgeks ega leidnud enam rütmi üles. Kreekal polnud enam midagi kaotada. Nad hakkasid nautima ja meid oma kodus trikilöökidega mõnitama. Muutusime närviliseks, ei leidnud enam õiget teed üles, aga mingilt maalt suutsime kurssi muuta. Mäng poleks pidanud kindlasti selline olema, aga kulus enne algavat finaalturniiri marjaks ära," sõnas Teppan.

"Sellised lõpud on meile alati omased olnud. Lihtsalt pole me kunagi kuskile läinud. See on täitsa meie moodi!"

