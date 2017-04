DELFI VIDEO: Rait Rikberg: jääda sellise võistkonnaga ühegi tiitlita - peeglisse peavad vaatama nii mängijad kui peatreener

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskonna libero Rait Rikberg tunnistas pärast Eesti meistrivõistluste lõppu otsekoheselt, et ei jäänud hooajaga sugugi rahule.

Tartlased võitsid tänavu põhiturniiri, ent pärast Kanada diagonaalründaja Bradley Gunteri vigastada saamist ei suutnud meeskond enam oma rütmi leida. Balti liigas lepiti kolmanda ning Eesti meistrivõistlustel teise kohaga.

"Jääda sellise võistkonnaga ühegi tiitlita - see on väga-väga valus! Ma arvan, et see on ebaõnnestunud hooaeg," ütles 34-aastane Rikberg.

"On üks väga lihtne ütlus: võidab võistkond, kaotab treener. Kui pannakse hea meeskond kokku ja ühtegi tiitlit ei tule, siis peavad kõik peeglisse vaatama - nii peatreener kui mängijad," lisas Rikberg, kes ei jäänud sugugi alati Tartu peatreeneri Oliver Lüütsepa käikudega rahule.