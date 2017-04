DELFI VIDEO: Rainer Vassiljev: täna tegi Tartu igas mõttes parema partii

Tallinna Selveri võrkpalliklubi peatreeneri Rainer Vassiljevi sõnul olid tartlased tänase võidu igati ära teeninud.

Pealinnaklubi, kellel oli võimalus seeria ära lõpetada, kaotas kodus Tartu Bigbankile eelkõige ebaõnnestunud geimilõppude tõttu 0:3 (20, 24, 22) ja lasi kokkuvõttes vahe vähendada 1:3-le.

"Tartu oli geimi lõppudes lihtsalt kindlam. Meil tulid rumalad eksimused sisse - kaotasime oma vigadega need geimid. Vastastel oli kontrapallidel julged ja edukad lahendused. See oligi tänase mängu võti. Tartu vääris võitu,"

Mängu keskel vahetas Vassiljev välja nurgaründajana tegutsenud Oliver Orava, kellel oli täna eriti must päev. Noor mängumees realiseeris 18 tõstest vaid ühe.

"Ma ei tähtsustaks Oliveri mängu üle. Kõigil on häid ja halbu päevi. Seekord oli nii, eelnevad mängud on teistmoodi olnud."

"Eks võrkpallis olegi nii, et see meeskond, kellel rünnakuprotsent parem on, võidab suure tõenäosusega ka mängu. Täna mängis Tartu igas mõttes parema partii," ütles rakverelane.

Selveri temporündaja Siim Ennemuist, kes vigastas seeria avamängus hüppeliigest, saab 33-aastase Vassiljevi sõnul juba käia. Kes teab, kui seeria venib seitsmele mängule, võiks teda parimal juhul ehk isegi väljakul veel näha.

"Siimul on jalg päris hästi paranenud. Kõndimisel on olukord juba okei."

Seeria jätkub neljapäeval Tartus, kus Selveril on võimalus seeria taas ära lõpetada.

"Oi jumal, ärme mõtle veel mingite lõpetamiste peale. Mängime seeriat nelja võiduni ja ongi kõik," lisas Vassiljev.