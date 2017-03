Tallinna Selveri võrkpalliklubi peatreeneri Rainer Vassiljevi sõnul jäi pealinna esindusmeeskond homsest finaalist välja, kuna ei suutnud tänases poolfinaalis Pärnu vastu otsustavas geimis omavigu vältida.

"Viiendas geimis maksid meile kätte oma rünnakueksimused. Lõime viis palli auti. Sellistel hetkedel on iga punkt kulla hinnaga," sõnas Vassiljev.

Otsustavatel hetkedel eksis Selveri poolel mitmel korral 20-aastane Karli Allik, kes oli kokkuvõttes siiski 12 punktiga (-1) üks meeskonna resultatiivsemaid.

"Paar halba otsust - üks kord võttis riski ja eksis, teine kord ei suutnud pead külmana hoida. Rohkem polnudki vaja. Ma pole kunagi selline treener olnud, kes ütleks, et mäng läks ühe mängija nahka. See on meeskonnamäng."

"Julgen öelda, et meilt rebiti väga kaheldav pall viienda geimi alguses ära. Võta nüüd kinni, milline see õige otsus oli," ütles Vassiljev. Juhendaja viitas punktile, kus Lincoln Williamsile vilistati võrgu vastu minemine, kuigi pall oli löögi kiirust arvestades ilmselt enne maha põrganud, kui austraallane võrguni jõudis.