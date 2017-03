Pärnu Võrkpalliklubi mängu juhivad kaks Keelt - poeg Markkus väljakul ja isa Avo väljaku kõrval.

Hooaja eel peeti Pärnu meeskonna edu või ebaedu määravaks teguriks just seda, kas ja kui hästi suudab Markkus Soome siirdunud vanemalt vennalt Marttilt sidemängija rolli üle võtta. Nii karikavõistlused (Pärnu võitis kulla) kui ka tänane edukas Balti liiga poolfinaal Tallinna Selveri vastu tõestasid, et Markkus on olnud täielikult ülesannete kõrgusel.

"Ebamugavust ei ole. Iga mänguga tuleb kindlust juurde. Ja mängupraktika... See on see, mis mõjutab," sõnas vaid 21-aastane Keel intervjuus Delfile.

