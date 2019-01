DELFI VIDEO | Olümpial ja EM-finaalturniiril käinud Ojamets: olen samas seisus nagu naised, avastan uut maailma

"Eeskätt peame servima väga hästi. Ja ise peaksime servi kätte saama, et arendada kiiremat mängu. Fakt on see, et soomlaste üldmäng on teada, nad mängivad väga distsiplineeritult," kirjeldas Ojamets eilse treeningu järel vastaseid.

Algkoosseisu osas ta suuri muutusi teha ei kavatse. "Viimasel hetkel jalgratast leiutada on raske, põhimõtteliselt peavad seda mängu tegema need, kes on. Võib-öelda, et enam-vähem alustame sama koosseisuga nagu Tartus, aga need vahetusmängijad, kes tulid seal vahetusest, peavad valmis olema. Tulla ja uuesti aitama," rääkis Ojamets.

Tartus alustas Eesti koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Kristiine Miilen, Nette Peit, Kristel Moor, Liis Kullerkann ja libero Kristi Nõlvak. Vahetusest sekkus Eliisa Peit, põhimängijatele andsid puhkust Polina Bratuhhina-Pitou, Kadi Kullerkann, Kaisa Bahmatsev ja Ingrid Kiisk. Tõenäoliselt ainuke mõttekoht on Ojametsa jaoks, keda saata väljakule temporündajatest.

Kuigi Ojamets ise on Avo Keele ja Kaido Kreeni treenerina käinud Atlanta olümpial ning meeste koondise teise treenerina EM-finaalturniiril, on olukord ka tema jaoks uudne. "Olen samas seisus nagu mängijad, olen käinud küll sellistel turniiridel, aga olen seal olnud abitreeneri rollis, see on absoluutselt teine vastutus. Ka mina avastan uut maailma enda jaoks," ütles Ojamets.