“Süda hüppab täiega lakke. Väga hea tunne. Nii hea, et meiega oli fänne ka kaasas. See on suure töö tulemus,“ rõõmustas Nõlvak kohtumise järel. “Kõiki tahaks tänada: perekondi, fänne.“

Eestlannade jaoks tekkis ainuke raske hetk teises geimis, mis kaotati kindlalt. Seejärel haarati taas kindlalt ohjad.

“Jäime vastuvõtul hätta. Jäime taha ja ei osanud sealt välja tulla. Eksisime väga palju rünnakul. Seejärel saime bloki tööle ja lõime pallid maha,“ rääkis ta matši käigust. “Kõhklusmomenti ei tekkinud. Meile sisestati eneseusku. Ei olnud kahtlust, et võidame.“