Võrus toimuval võrkpalli Balti liiga finaalturniiril jõudis esimesena finaali Rakvere Võrkpalliklubi, kes alistas mõneti üllatuslikult tänases poolfinaalis 3:1 põhiturniiri võitja Tartu Bigbanki.

Rakvere võidu üheks arhitektiks kerkis vahetusest sekkunud Kevin Saar, kes kogus 14 punkti (+6).

"Olen sõnatu! Ei oskagi kohe midagi öelda. Eks me sisimas lootsime, et pääseme finaali, kuna Tartu mängis Bradleyta (Bradley Gunter - Tartu diagonaalründaja) ja pole nii tugev. Arvasime siiski, et tuleb väga tõsine mäng, aga läks teisiti," sõnas rõõmsameelne Saar pärast mängu.

"Ma pole tänavu palju säranud, mistõttu olin isegi üllatunud, et täna nii hästi välja tuli," lisas ta.

Vaata kogu intervjuud videost!