DELFI VIDEO: Kert Toobal: mul ei ole meeskonnale ühtegi etteheidet

Eesti võrkpallikoondise kapteni Kert Toobali sõnul on Sinilõvid astunud arengus järgmise sammu, näidates hambaid isegi maailma absoluutsele tipule Venemaale.

Eesti läks koduse MM-valikturniiri viimases mängus venelaste vastu 1:0 juhtima, kuid kaotas 1:3.

"Oli päris ilus võrkpalliõhtu. Inimesed, kes saali tulid, said siit kõike. Põhiline, et meeskond näitab emotsioone, usub ja võitleb, mängib ja naudib. Ainult niimoodi saamegi selliste võistkondade vastu üldse mängida," lausus Toobal Delfile.

"Mul ei ole meeskonnale ühtegi etteheidet. Ma ei saa ühelegi mehele öelda, et ta ei tahtnud või ei proovinud. Panime vastased algusest lõpuni pinge alla. Oli näha, et neil on ebamugav. Ainult niimoodi kogu aeg treeneritele ebamugavust tekitades ja oma võimalusi ära kasutades me saamegi mängida."

Vaata pikemat intervjuud Toobaliga videost!