DELFI VIDEO | Julija Mõnnakmäe: naiste võrkpallis on tehtud suur samm edasi

“Palju õnne kõigile! Täna võib nii öelda. Selle taga on väga suur töö. Kindlasti on mitu aastat selle saavutuse jaoks tööd tehtud. Naiste võrkpallis on tehtud suur samm, et selle mängu võitsime ja finaalturniirile jõudsime,“ rõõmustas Mõnnakmäe Soome alistamise järel.

“Platsil ei olnud hullu midagi. Tegelikult mängimegi nagu Ameerika mägedel. Kolmandat geimi alustasime uuelt lehelt ja kõik läks edasi. Platsil oli vga hea tunne,“ märkis ta kohtumise kohta, kus teises geimis lubati soomlannadel võimutseda, kuid edasi pandi enda paremus kindlalt maksma.