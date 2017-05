DELFI VIDEO: Euroopa tippklubi pakub Tähele lepingut, aga…

Mullu Eesti parimaks võrkpalluriks valitud Robert Täht tahab vahetada koduklubi, kuid tema praegune tööandja Lubini Cuprum ei taha teda minema lasta.

„Seis on hetkel selline, et mina oleksin valmis alla kirjutama ühele lepingule, mida mulle on pakutud. Aga kuna ma olen lepinguline mängija Cuprum Lubinis, siis ma seda teha ei saa ja klubi juhtkond mind ära lasta ei taha. Töötame praegu agendiga, et ma saaksin vabaks, sest see on minu soov,“ rääkis Täht, kes kosilase nime avaldada ei tahtnud, kuid vihjas, et tegemist oleks „klubi mõttes suure ülesminekuga“.

Kuna tugevas Poola liigas kuuendaks tulnud Lubini Cuprum on niigi tugev klubi, siis järelikult kuulub eestlast palgata sooviv tiim Euroopa tõelisse koorekihti.

Videos räägib Täht veel võidukatest sõprusmängudest Portugaliga, uutest nurgaründajatest ning meie järgmistest vastastest Hispaaniast ja Venemaast.