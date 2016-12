Pärnu Võrkpalliklubi teenis Avo Keele juhendamisel kolmanda järjestikuse karikavõidu. Mäng Tallinna Selveriga oli ütlemata tasavägine ning lõppes alles viiendas geimis, Pärnu edunumbritega 15:12.

"Ma õnnepalle väga palju ei näinud. Üks oli Selveril, kui kaitsest põrkas pall otse meie poole maha. Nimetame neid õnnepallideks," pareeris Keel arvamuse, et võidu taga oli õnnefaktor.

Keele noorem poeg Markkus, kes on sarnaselt isale ja vend Marttile väljakul sidemängija rollis, sai Pärnu meeskonna põhitegijana oma esimese tiitli. "Markkusega olin täna väga rahul. Paar korda ta tahtis liiga hästi ja liiga ootamatult vastase jaoks teha, oleks võinud lihtsamini mängida. Aga tema esimene finaal, oli tubli. Eks tuleb vastaste käest küsida, kui serv on käes, kas Markkus on lihtne sidemängija või mitte," hindas treener poja etteastet.

Delfile antud intervjuus räägib Avo Keel lahti ka Hindrek Pulga ja Edvarts Buividsi vahetuse kohe esimeses geimis.