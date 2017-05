DELFI VIDEO: Andrus Raadik: esimene geim pani venelased värisema

Eesti võrkpallikoondise nurgaründaja Andrus Raadik tunnistas, et hoolimata 1:3 kaotusest Venemaale on põhjust olla õnnelik ja rahulolev.

"Mängisime nendega kui võrdne võrdsega. Meil oli võimalus 2:0 edu võtta, aga kahjuks Maksim Žõgalov servis liiga hästi. Nägime videost, et ta on selleks võimeline. Ta vahetatigi sisse ja tegi ära - see oli tema geim," kiitis pärnakas vastast.

"Olgem ausad, see võit ei olnud väga kaugel. Nad juba värisesid ja tudisesid pärast esimest geimi, näod olid hapud. Selles suhtes olen meeskonna üle väga uhke."

