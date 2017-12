DELFI VIDEO | Aasta naisvõrkpallur Kertu Laak: see on suur tunnustus!

Eesti aasta naisvõrkpalluriks valiti tänavu 19-aastane Kertu Laak, kes tõdes, et tal on seljataha jäänud tõesti uhke aasta.

Kui suur tunnustus selline autasu üldse on? "Kindlasti hästi suur. Ma ei osanud seda üldse oodata - nii palju Eesti koondislasi mängib välismaal ja minul kui noorel tüdrukul, kes alles esimest hooaega välismaal alustas... See on suur tunnustus."

Laagil jäi lõppevast aastast meelde palju suuri sündmusi. "Esiteks sai kool lõpetatud, koondisemängud on alati minu jaoks erilised. Esimene välisleping on ka minu jaoks märgilise tähtsusega."

