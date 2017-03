Endine Eesti võrkpallikoondise temporündaja Romet Priimägi võitles pärast Rakvere eilset ajaloolist Balti liiga triumfi pisaratega, sest jõudis 37-aastasena karjääri suurima võiduni.

"Hõbedaid ja pronkse on mul päris palju, aga see on esimene tõsisem võit. Seda triumfi on Rakveres umbes 19 aastat oodatud. Nii minu, Rakvere linna kui meie poolehoidjate jaoks oli see väga eriline võit," tunnistas Priimägi.

"Hullumaja! Tahtsime nii väga seda võitu. Õnne oli ka!" lisas Priimägist kümme aastat noorem mängija Siim Põlluäär, kes valiti turniiri parimaks mängijaks.

Vaata kogu intervjuud videost!