DELFI TŠEHHIS | Väga valus hoop Eesti võrkpallikoondisele: finaalturniirile mindi ilma Tähe ja Treialita

Eesti võrkpallikoondis reisis täna Tšehhisse Karlovy Varysse, kus homme ja ülehomme selgitatakse välja Euroopa Kuldliiga esikolmik.

Paljusid koondislasi tabas väga halb uudis täna hommikul lennujaama jõudes. Nimelt oli nurgaründaja Robert Täht, kes juba mõnda aega haiglane olnud, kodus ligemale 39-kraadise palavikuga. Tema Karlovy Varysse ei reisinudki. Veidi varem oli teada, et otsustavatest mängudest jääb eemale ka temporündaja Henri Treial, kelle kelle probleem kõrvaga lõi üle kahe aasta taas ootamatult välja.

„Veel eile oli Robertil pärast treeningut kõik korras. Kodus tekkisid külmavärinad ja tõusis palavik. Vist õhtul 11.30 sain sõnumi, et palavik on 38,9. Rääkisime ka hommikul kell kuus. Tal oli palavik 39 kraadi, küsis: treener, mis ma teen?” rääkis koondise loots Gheorghe Cretu. Elukaaslane Maris viis Tähe haiglasse.

Teoorias on võimalik, et koondisele vajalik Täht sõidab veel homme järgi, kuid praktikas on see äärmiselt vähetõenäoline variant. Seega nurgaründajate osas tuleb läbi ajada Kristo Kollo, Oliver Venno, Rauno Tamme ja Karli Allikuga.