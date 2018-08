DELFI RIIAS | VIDEO: Avo Keel: poiss, kurinahk, tegi paar head liigutust

"Euroopa valiksari algas kehvasti Iisraelile kaotamise mõttes. Kaotus Eestile polnud kellelegi üllatus. Oli teada, et see nii võib minna. Teistpidi oleks olnud päris korralik üllatus," sõnas Keel pärast Eesti 3:1 võitu Riga Arenal.

Kas Eesti vastu mängimine on Keele jaoks kuidagi erilisem kui kellegi teise vastu? "See puudutab ju mind kõige rohkem. Olen üheksa aastat Eesti peatreener olnud. Poiss, kurinahk, tegi ka nende poole peal suht paha asja kaks esimest geimi. See on rohkem minu jaoks eriline. Teiste pealtvaatajate jaoks mängivad lihtsalt Eesti ja Läti. Aga eks naabrite vahel on alati kisma."

Tänase mängu teemadel käis ka Keelte kodus kõva aasimine. "Kui läks kodus see organiseerimise möll ja rahmimine lahti, taastasime rahu sellega, et küsisin abikaasalt, kelle poolt oled... Ega tal kumbagi meest rahuldavat vastust poleks olnudki. Ta püüdis öelda, et mõlema poolt," rääkis Keel.

Mis siis täna ikkagi otsustavaks sai? "Statistiliselt polnud väga häbeneda midagi. Eesti sai kolm blokki rohkem ja vastuvõtt oli neil neli-viis protsenti parem. Vahe tuli rünnaku pealt sisse - sellistest pallidest, kus sidemängijal polnud kummalgi hea vastuvõtt. Kolme meetri pealt, võrgust kaugel... Eestlased lõid kõrgeid palle meie kahese bloki vastu rohkem ära," vastas Keel.