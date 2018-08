DELFI RIIAS | Renee Teppan: isegi hea, et ühe geimi kaotasime

„Oli üsna standardne esimene mäng. Kohal oli hästi palju fänne, see tegi mängu eriliseks. Mul isiklikult oli selline EMi tunne sees. Võib-olla alguses oligi liigset üritamist, siis tekkis normaliseerumine. Kui kolmas geim välja jätta... Tegelikult on isegi hea, et ühe geimi kaotasime,” rääkis 17 punkti kogunud Teppan.

Miks? „Ora tagumikus on alati hea, ei tee kellelegi halba. Oleme piisavalt kogenud meeskond ega tõsta iga asja peale nina püsti, aga halba see meile ei teinud.”

Teppani sõnul oli mäng võidust hoolimata üsna üle kivide kändude, ülearust kindlust ei näidanud keegi.

Kas Avo Keele vastu mängimine tuli kohtumise ajal jutuks ka? „Korra abitreener Rainer Vassiljev mainis, kui Läti oli ühes geimis paari punktiga taga, et Avo filosoofia järgi võib nüüd oodata maksimaalset riskeerivat tegutsemist. Reaalsuses nad sealt tagasi punkte ei saanud,” sõnas Teppan. „Kokkuvõttes oli Läti suve esimene pool Euroopa liigas tipp-topp. EM-valiksarjas on halb 0:3 kaotus Iisraelile,” viitas Teppan tõsiasjale, et Eesti oligi Läti vastu soosik ning seda kaotust ei tohiks keegi ülemäära hinge võtta.

Kolmapäevase vastase Iisraeli kohta arvab ta nii. „Leian, et Iisrael on Lätiga üsna sarnane vastane. Võib-olla mängivad nad isegi veel rohkem õnne peale.”