DELFI RIIAS | Cretu Tammemaa superpartii järel: ma ei ole rahul! Ta suudab enamat

Kui üldiselt öeldakse, et temporündajad mängu saatust ei otsusta, siis täna rikkus Tammemaa küll seda reeglit. Loomulikult ei teinud ta üksinda mängu ära, 17 punkti kogusid ka Renee Teppan ja Robert Täht, kuid Delfi ja Eesti Päevalehe MVP auhind kuulub seekord temale.

17 punkti, rünnak 16st 12 (75%), kolm blokki, kaks ässa. Cretu hoidus kiidusõnadest. „Ma ei ole rahul!” ütles ta. „Ta peaks veel rohkem punkte tooma. Vaadake näiteks Venemaa koondise põhimeest Dmitri Musserskit – tema toobki 20 või 25 punkti. Vaadake Timo võimeid ja hüppevõimet, mis ta on looduselt saanud – tal on õigus asju otsustada. Aga ta on liiga tagasihoidlik.”

