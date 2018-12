DELFI PRANTSUSMAAL | Prantslased juba töötlevad saarlasi. "Ei teagi, kas see on pahatahtlik või lihtsalt saamatus."

„Meie tänane päev on keeratud pea peale,” tõdes Saaremaa klubi tegevjuht Hannes Sepp, kelle sõnul on poolteist nädalat tagasi täpselt kokku lepitud ajakavas tehtud palju muutusi. „Kõik sai eelnevalt kokku lepitud, et kus ja millal sööme, millal saame koosolekuid pidada. Reede õhtul sain aga meili, et muuhulgas on muudetud meie lõuna- ja õhtusöögi aega. Kui enne pidime lõunat sööma hotellis kell 14 ja õhtusöök pidanuks olema kell 19, siis praegu oli pandud kell 12.30 ja 21.00. Kujutage nüüd ette, et sportlane peab olema üheksa tundi sisuliselt ilma söömata ja sinna vahele mahub ka pooleteisttunnine treening. Seda on liiga palju. Kui söökide vahe jääbki nii suur, siis peame midagi omal käel hankima.”

Küsimusi tekitavaid asjaolusid on teisigi. „Euroopa võrkpalliliidu kodulehe järgi määrati mängu supervisoriks austerlane, selles meilis, mis ma sain, on hoopis mingi kohalik vana pandud,” jätkas Sepp. „Reglement näeb ka ette, et kodumeeskond treenib mõlemal päeval enne külalisvõistkonda. Meie trenn on pandud täna 17.30-le ja homme hommikul kell 10. Väga sügavalt kahtlen, kas nad teevad homme hommikul küll üheksast või kaheksast trenni.”

Meilitsi tehtud arupärimisele eestlased vastust ei saanud, telefonitsi suheldes põrkuti keelebarjäärile – Poitiers’i klubi asjaajajad inglise keelt eriti ei räägi. Sepp avaldas lootust, et kohapeal õnnestub asi siiski selgeks rääkida. Vähemalt hotell peaks tema sõnul olema korralik. „Piltide ja kirjade järgi on hotell küll hea... Kui me lõpuks sinna ikka läheme,” on Sepp igaks petteks siingi valmis üllatusteks.