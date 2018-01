DELFI PRANTSUSMAAL | Pärnu võrkpalliklubi tabasid eurosarja mängu eel kaks ebameeldivat üllatust

Homme tähtsas võrkpalli eurosarja kohtumises Belgia klubi Meneni Par-Kyga vastamisi minevat Pärnut tabas olulise mängu eel kaks ebameeldivat üllatust.

Esiteks Belgia ja Prantsusmaa piiri lähedal paiknev hotell. Nimi Premiere Classe viitab küll millelegi uhkele, kuid tegelikult on tegemist logistikakeskuses paikneva maanteeäärse hosteli- või motellilaadse ööbimispaigaga. Toakesed on umbes kümne ruutmeetri suurused ja meenutavad kajuteid. See selleks, sisuline probleem on aga maanteemüra: nii mõnigi mees tuli hommikusöögile padjanäoga, sest öö möödus rahutult. Suured veokid voorisid imeõhukeste seinadega moodulitest ehitatud hotellikesest mööda vähem kui kümne meetri kauguselt ja sisuliselt öö läbi.

Hommikusöök. Pakutakse sarvesaia, veel mingit saia, moosi, kohvi ja mahla. Pikk läbirääkimine juustu ja singi osas kohe tulemust ei andnud. Lõpuks ei pidanud peatreener Avo Keele närvid vastu ja ta purtsatas ettekandjale saia näidates pahaselt välja: „Sportlased vajavad enamat!”

Kui mänedžer Reio Tilk oli vahetanud sõnumeid Eesti meeskonda võõrustanud ja majutuse eest vastutanud Meneni klubi funktsionääriga, ilmuski poole tunni pärast välja igati rikkalik bufee: singid, kartulisalat jne.

Asja uurides selgus, et kaks nädalat varem Pärnus käinud vastased ei olnud rahul majutusega hiljuti uue kuue saanud Pärnu staadioni hostelis. Muuhulgas kurdeti, et hommikusöögil ei pakutud kuuma šokolaadi.

„Küprose klubi oli sellega väga rahul ja tänas pärast. Panimegi nad sinna, kuna see on uus ja mugav. Seal on kõik üheskoos olemas, ka korralik jõusaal. Ma ei tea, kas belglased lihtsalt jonnivad või kardavad meid,” lausus Tilk, samas lisas, et eks üks põhjus ole ka lihtsalt võõrustajate soovis kulusid kokku hoida. „Nende esindaja põhjendas, et kui nad käivad euromängul Ryanairiga ja on mitmeid mehi vallandanud, siis järelikult ei ole neil eelarvega kõik asjad korras.”

Tilga kurtmise peale, et läbi õhukese vineerseina kostev veoautode müra häirib meeste und, tuli üsna konkreetne vastus: meie ei saa Belgias ja Prantsusmaal autode sõitmist ära keelata.

Öö tegelikult Prantsusmaa poolel asuvas Premiere Classe’is maksab 35 eurot. Voodid on võrkpallurite jaoks ilmselgelt liiga väikesed ja ühtlasi ei mahu nad ära miniatuursesse tualetti. Fuajee puudub, sisse saab toakestesse väljaspoolt. Söögikoht asub hoopis veidi eemal.

„Kui toodi kaks saiakest ja kaks teelusikat moosi, siis viskas tõesti korra vererõhu üles. Sina ja mina võime sellist toitu süüa, kuid sportlastele sellest ei piisa,” selgitas Keel. „Samas pärast oli toit igati okei. Tegelikult toit ongi kõige olulisem, muu pole nii tähtis.”

Challenge Cupi 1/8-finaali avamängu kaotas Pärnu Menenile kodusaalis 1:3. Seega homme on vaja võita 3:0 või 3:1 ja lisaks olla parem ka kuldses geimis. „Võimalused on 50-50,” ei viska Keel püssi põõsasse. Võrreldes esimese kohtumisega on Pärnul juures kaks käiku. Rivis on tagasi hea servivastuvõtuga Taavet Leppik. See võimaldab Robert Juhnevicit kasutada diagonaalründajana. Nii peaks olema parem meeskonna pallingu vastuvõtt ja treeneri käsutuses on kaks leedulasest diagonaali, keda saab omavahel vahetada. Kohtumine algab homme Eesti aja järgi kell 21, Delfi on kohapeal ja kajastab matši otseblogis.

Nurgaründaja Kevin Saar ei lasknud hommikusöögilauas toimunud trallist enda tujul langeda. Foto: Märt Roosna





Leidlikud Pärnu võrkpallurid Toms Švans ja Tamar Nassar on kajut-tüüpi toakestes kenasti kohanenud. Foto: Märt Roosna





Füsioterapeut Kardo Kõresaar, statistik Karl Eerik Eisenschmidt, klubi tegevjuht Reio Tilk ja mängija Kevin Saar. Foto: Märt Roosna