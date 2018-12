DELFI PRANTSUSMAAL | Mihkel Tanila euromängu eel: nüüd kardavad nad meid ehk natuke rohkem

Avamäng Kuressaares lõppes prantslaste ootamatult raske 3 : 2 võiduga ja nii on korduskohtumise eel Eesti klubil vähemalt teoreetiliselt kõik võimalused Challenge Cupi üks suuremaid üllatuspomme kärgatama panna. Samas tuleb tõdeda, et ülesanne on väga raske. „Nüüd kardavad nad meid natuke rohkem,” nentis ka Saaremaa keskblokeerija Mihkel Tanila, et kui avamängu eel võisid prantslased Eesti võistkonda veidi alahinnata, siis nüüd seda ei tohiks juhtuda.

Lisaks on neil kasutada koduväljak ja Lawson Body spordihalli ongi oodata täismaja ehk üle 2000 inimese. „Väga hea saal. Tundub, et see ongi mõeldud ainult võrkpalli mängimiseks. Kui homme rahvas ka ümberringi istub, tuleb kindlasti sama hea fiiling nagu Saaremaal,” usub Tanila.

Kuidas siis Poitiers’ile hambaid näidata? „Põhipunktiks on see, et tuleb enda vigade arv hoida võimalikult väike. Nemad meile lihtsaid punkte ei anna, kui meie hakkame neile andma, saab see mäng kiiresti läbi,” rääkis Tanila.

Kas saarlaste isu on esimese mängu järel kasvanud? „Eks ikka on soovid kasvanud. Saaremaa mäng näitas, et kõik on võimalik. Samas peame olema realistid, aga väga hea mängu ja õnne abil on võimalik neid võita,” ütles Tanila.

Võistkonnaga ei reisinud Poitiers’i temporündaja Siim Ennemuist. Kõik teised on valmis mängima, ehkki mitmel on probleeme. Tanilat on juba mõnda aega häirinud põlvevigastus. Kuidas su tervislik seis praegu on? „Kehv,” tunnistas Tanila ausalt. „Tahaks anda sellises mängust endast kõik, olla tippvormis. Kahjuks põlve seisund ei ole endiselt hea. Kõige parem ravi oleks muidugi puhkus, praegu teen tabletikuuri.”