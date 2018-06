DELFI PORTUGALIS | Mida räägiti Portugali koondise hommikusöögilauas Eestist ja kas nende ründaja lubadusel on katet?

Võrkpalli Challenger Cupi viimases A-alagrupi mängus kohtuvad võõrustaja Portugal ja Kasahstan.

Eesti võitis eile Kasahstani 3:1, kuid päev varem kaotas Portugalile kindlalt 0:3. Meie võistkonna saatus on nüüd teiste kätes. Kui Portugal võidab mängu või kaotab 2:3, pääseb Eesti poolfinaali, kus vastaseks tuleb B-grupi võitja Tšehhi. Juhtub aga Kasahstan võitma 3:0 või 3:1, on Challenger Cup Eesti jaoks lõppenud ja unistus Rahvuste Liigasse murdmisest kustunud.

Portugallased olid täna Holiday Inni hotellis hommikusöögil heas tujus. Visati nalja ja lõunamaalastele omaselt patsutati ja kallistati üksteist. Ühtäkki võis portugalikeelsest jutust eristada selgelt sõna „Eesti”. Oh kui põnev olnuks anonüümsel ajakirjanikul meeste juttu kärbsena seinal pealt kuulata! Paraku ma seda keelt ei oska.

Uurisin siis Portugali diagonaalründaja Marco Ferreiralt inglise keeles, kui kõrge on nende motivatsioon täna Eesti aja järgi kell 23 algava mängu eel. Alagrupi võitmiseks piisab neile ühest geimist ja Eesti koondise statistik Alar Rikberg avaldas arvamust, et kui see käes, pannakse vahetusmängijad platsile, kuna poolfinaalid peetakse juba homme ning mõistlik on põhimehi säästa.

„Läheme võitma,” lubas Ferreira, et kodupubliku ees Kasahstanile hinnaalandust ei tehta. „Tahame alagrupist igal juhul esimesena edasi minna.”