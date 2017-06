DELFI MONTENEGROS: Mida räägiti võrkpallikoondise kaotuse järel duširuumis suletud ukse taga?

Eesti koondis kaotas eile Maailmaliigas Tuneesiale 1:3. Kohtumise järel kamandas vihane peatreener Gheorge Cretu meeskonna riietusruumi koosolekut pidama.

„Väga kuri miiting tuleb,“ teadis Renee Teppan juba ette. Koondis arutas juhtunut suletud ukse taga 25 minutit, siis Cretu väljus. Ajakirjaniku intervjuupalve peale ei öelnud ta vastuseks midagi, oli justkui omas maailmas ja hõljus kedagi või midagi nägemata Nikoljaci spordisaalist välja.

Mängijad jäid riietusruumi edasi, sest sõna võttis nüüd kapten Kert Toobal. Asja arutati omavahel veel kümmekond minutit. Mida riietusruumis räägiti?

„Ega mingit võluvitsa pole, tuletati meelde asju, tänu millele oleme varem võitnud. See kipub meelest ära minema. Peame hakkama saama iseenda ja enda tunnetega. Kohati on väljakul palju negatiivsust ja viha,“ selgitas kapten Kert Toobal. „Tegelikult olen endiselt optimist ja rääkisin pigem positiivsetes toonides. Minu sõnum meestele oli: kui on mingid tehnilised ja taktikalised asjad, millest peab kinni pidama, siis tuleb seda teha. Meie hädad hakkavad oma servijoone taga. Seal on iga mees palliga kahekesi. Pole tähtis, mis eelnevalt öeldakse. Sealt rikume oma mängu ära. Liiga palju vigu, liiga vähe otsest kasu ja võtame oma hea enesetunde ära. See on asi, kus igaüks saab ennast parandada ja analüüsida. Kui saame selle kontrolli alla, tuleb muu järgi.“

Eesti koondis tegi 3 : 2 võidumängus Taiwaniga 26 serviviga (serviässasid 5) ja Tuneesia vastu olid numbrid vastavalt 22 ja 6. Personaalselt on kõige rohkem eksinud Renee Teppan (11 viga), Kristo Kollo (7) ja Andrus Raadik (6), üksnes avamängus osalenud Timo Tammemaal sigines eksimusi viis.