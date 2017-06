DELFI MONTENEGROS: Maailmaliiga debüüdiks valmistuva võrkpallikoondise treening katkes ootamatul põhjusel

Montenegro mägilinnakeses Bijelo Poljes tervitas Eesti koondist korralik äikesetorm ning spordihallis kadus elekter ära.

Eesti võrkpallikoondis sai harjutada umbes 50 minutit, siis kustusid enamus prožektoritest. Veel hullemini läks Montenegrol, kes pidi treenima pärast Eesti koondist.

„Ikka võib selliseid asju juhtuda,“ ei teinud Eesti koondise loots Gheorghe Cretu asjast suuremat numbrit. „Väljas oli ju paras hullumaja. Kohutav! Me ei saanud hallis väljas tullagi, saali ees oli vesi üle jalalaba. Tähtis on hoopis see, et kuttidega on kõik korras. Küll homme hommikul treenime.“

Väikesed küsimärgid on Robert Tähe kohal, kes jäi pärast eelmisel nädalal peetud MM-valikturniiri haigeks. Ka Kert Toobal jättis põlvevaevuse tõttu mõned treeningud vahele.

„Meil oli pikk ja raske nädal. Täna oli Robil juba parem, homme näeme, kuidas tal läheb. Tal oli teisipäeval veidi palavikku. Aga see on normaalne. Meil oli ju viis võistluspäeva järjest, kus tuli maksimaalselt keskenduda. Meil oli ka surve peal, tahtsime väga seda teist kohta saada, kõik panid selle saavutamiseks palju energiat,“ rääkis Cretu, kes soovib Maailmaliigas anda senisest rohkem võimalust Andres Toobalile. „Loodan, et saame anda Kerdile puhkust ja kasutada Andrest rohkem. Tal on vaja koguda selliste mängudega enesekindlust, Kerdil on vaja veidi hingetõmberuumi anda. Teised kutid on korras. Ardo kael läheb paremaks, teeb kõik kaasa.“

Eesti kohtub reedel Taiwani, laupäeval Tuneesia ja pühapäeval võõrustaja Montenegroga. Delfi on Nikoljaci spordihallikeses kohal ja annab huvilistel ülevaate.



Foto: EVF/Pärt Talimaa





