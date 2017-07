DELFI KORTRIJKIS | Belgia koondise mängujuht: meil on täna Eesti ees üks eelis

Eesti võrkpallikoondis kohtub täna kell 21.40 Kortrijkis Belgiaga. Mängitakse MM-valiksarja lisaturniiri esikoha ja finaalturniiri pileti peale. Eesti koondis vajab 3:0 või 3:1 võitu.

Aga Belgia pole kodusel turniiril siiani kaotanud Slovakkiale, Valgevenele, Hispaaniale ja Saksamaale geimigi. „See, et me pole geimigi kaotanud, on väga kasulik ka taastumise mõttes, sest viis mängu viie päeva jooksul on karm füüsiline katsumus. See töötab meie kasuks,“ tõi Punasteks Draakoniteks kutsutava Belgia rahvusmeeskonna sidemängija Matthias Valkiers Delfile antud intervjuus välja olulise nüanssi. Belgia on siiani pidanud 12 geimi ja väljakul olnud 303 minutit, reedel viiegeimilises mängus Saksamaale alla jäänud Eestil tuleb geime kokku 15 ja minuteid 399.

„Tunneme Eestit hästi, kahel viimasel aastal oleme mänginud omavahel treeningmatše, lisaks teavad mitmed mängijad teineteist personaalselt. Tuleb mõlema poole jaoks raske mäng, usun, et kõik on selleks valmis ja tippvormis,“ jätkas Valkiers.

Eesti koondis on kahel viimasel aastal käinud tõesti Belgias Vilvoordes sõprusmänge pidamas. Kusjuures saldo on mõlemal korral olnud positiivne – kaks võitu, üks kaotus. Seega pole Belgia ületamatu vastane. Kuid täna on soosik kindlasti koduväljal mängiv Belgia, kes saavutas tänavu Maailmaliiga üldarvestuses kõrge seitsmenda koha.

Eile tegid belglased sakslastega, mis ise tahtsid. Geimides kaotati kõigest 16, 16 ja 17 punkti. Pöörases hoos oli nende diagonaalründaja Bram van den Dries, kes tõi 19 punkti, lüües 20 tõstest ära 15. Ei ainsatki viga ja efektiivsus 75 protsenti! Võistkonna liider nurgaründaja Sam Deroo lisas 13 silma. Eile koguni 6 punktiblokiga säranud 208sentimeetrine temporündaja Pieter Verhees kinnitas, et Eestit ei alahinnata mitte mingil juhul ja šampusepudeleid eilse võidu järel veel ei avata.

Tänaseks suureks finaaliks on Lange Munte halli oodata täismaja ehk 2400 inimest. Delfi on Kortrijkis kohal ja toob sündmused saalist tekstipõhise otseblogi abil lugejateni.