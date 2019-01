DELFI HÄMEENLINNAS | Soome koondise peatreener teab, kus on Eesti naiskonna pehme kõhualune

Eesti võrkpallinaiskond kohtub homme kell 18.30 Soomega. Suvel said 0:2 taha jäänud üleaedsed 3:2 võidu. Võit viiks Eesti esmakordselt finaalturniirile, kaotuse korral tuleb meil loota, et Rootsi alistab Tšehhi. Hämeenlinna jõudnud Delfi ja Eesti Päevaleht sai teha välkintervjuu Soome koondise juhendaja Tapio Kangasniemiga.

Homme on väga suur mäng Eesti koondise jaoks. Soome jaoks see võib-olla päris nii suur ei ole, kuna te olete juba koha EM-il taganud. Aga ikkagi: mingit hilinenud jõulukinki Eesti tüdrukutel oodata vist ei ole?

Ei, muidugi mitte. Rahvuskoondises on alati au asi mängida ja võita. Kindlasti tahame homme võita. Muidugi ma tean, et see on ülimalt oluline mäng Eesti jaoks.

Kas teie võistkonnas on kõik mängijad terved ja valmis osalema?

Ei, meil on mõned vigastused. Tavaline asi.

Aga ikkagi kas samad naised mängivad, kes äsja Tšehhile 2 : 3 alla vandusid?

Jaa-jah, sama võistkond.

Mida oskad öelda Eesti kohta? Mis on meie võistkonna tugevused ja nõrkused?

Tean paljusid mängijaid hästi, nad on ju Soomes mänginud, olen neil silma peale hoidnud aastaringselt. See on üsna füüsiliselt tugev võistkond, mis suudab palli kõvasti lüüa. Mängitakse korraliku võitluslikkusega. Kuid vahepeal on veidi üles-alla kõikumisi. Homme peame nendeks momentideks valmis olema. Esimeses omavahelises mängus Eestis näitasid nad kaks geimi väga head taset, aga siis tase langes (Eesti juhtis 2:0, kui kaotas 2:3 – M. R.). Peame selleks valmis olema ja ära kasutama.