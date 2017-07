DELFI BELGIAS: Võrkpallifännid ärevuses: kuhu kadus talisman Anu Säärits?

Eesti võrkpallifännid ei lasknud Belgias Kortrijkis 2:3 kaotuse järel Saksamaale pead norgu, sest kõik on endiselt meie enda kätes.

Matšijärgsetes analüüsides oli rõhuasetus hoopis platsi kõrval. Peaküsimuseks kerkis: kuhu kadus Anu Säärits? ETV tuntud telenägu oli eelmised päevad saalis kohal, intervjueeris mängijaid ja siis tulid ju võidud! Saksamaa vastu teda saalis näha polnud. Ühtlasi otsustati tänase mängu ajal skandeerida Sääritsa nime. Mitu korda ja tungivalt.

Murelikud fännid palusid Delfil olukorda selgust tuua. Belgiasse sõitnud mõnekümne võrkpallisõbra rahustuseks võime öelda, et meie andmetel on Säärits järgmistel päevadel taas saalis koondisele talismanina õnne toomas. Televisioon on tiimisport, mida üksinda ei tee. Eile tekkis olukord, et ETV ei saanud lähetada lihtsalt kaamerameest Kortrijki.

Otsepilti täna kell 18.30 toimuvast mängus Slovakkiaga ja homme kell 21.40 algavast loodetavasti otsustavast matšist Belgiaga näitab Kanal 12. Delfi pakub sündmustest tekstipõhist otseblogi.