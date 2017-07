DELFI BELGIAS: Valgevene ninamees avaldas, mis on Eesti võrkpallikoondise ainuke nõrkus

Eesti võrkpallikoondis alustab MM-valiksarja lisaturniiri täna kell 21, kui kohtutakse Valgevenega.

Mängude eel kiitis Valgevene peatreener Aleksandr Singajevski kodumaises meedias Eesti võrkpalli. „Selles riigis tehakse tõsist tööd. Mängijad on tugevates liigades, koondis treenib koos pikalt ja tõsiselt, mullu võideti Euroopa liiga, nüüd veel tugevam sari. Nõrkused praktiliselt puuduvad. Neil on kogenud sidemängija (Kert Toobal – M. R.) ja hea diagonaalründaja (Oliver Venno – M. R.). Ainult üks murekoht – lühike pink,“ kirjeldas Singajevski.

Tegelikult ongi viiepäevase turniiri ajal huvitav vaadata, kuidas käitub meie peatreener Gheorghe Cretu. Maailmaliigas roteeris ta koosseisu hoolega ja kartmatult, kuid sel turniiril on iga mäng ja iga geim kullahinnaga. Ühtegi nõrka vastast ei ole, seega põhimeestele puhkuse andmine on äärmiselt keeruline. Samas neli päeva järjest samade palluritega mängides on üsna selge, et pühapäeval Belgia vastu läheks platsile väga väsinud seltskonda. Mõtlemisainet Cretul jätkub, sest kui hakkab esimestes mängudes liiga vara vahetustega torkima, võib näppu lõigata ja siis pole pühapäevasel mängul või reedesel kohtumisel Saksamaaga enam tähtsust.

Turniiri sissejuhatuseks alistasid väljaku peremehed belglased üsna noore koosseisuga Kortrijki sõitnud Slovakkia 3:0. Avageimis võis näha, mis juhtub favoriidiga, kui ta kaotab hetkeks valvsuse. 10 punktiga juhtinud Belgia kangestus geimi lõpus täielikult, lubades vastase viigini 24:24. Geim võideti siiski 26:24, järgmised juba kindlalt 25:13 ja 25:15.

Delfi on Lange Munte spordihallis kohal ja toob Eesti kohtumise lugejateni tekstipõhise otseblogi vahendusel. Püsige meiega ja öelge sõna sekka!