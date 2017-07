DELFI BELGIAS: Lemmikajakirjaniku ootamatu areenilt lahkumine puudutab Eesti võrkpallikoondise peatreenerit isiklikult

Postimehe spordireporteri Mariel Gregori lahkumine ajakirjandusest on koondise peatreeneri Gheorghe Cretu sõnul tegelikult tuntav tagasilöök kogu Eesti võrkpallile.

„Jah, olen kurb. Esiteks on Mariel lihtsalt hea inimene. Teiseks oli ta võrkpalli jaoks eriline inimene, sest oli pikki aastaid alale väga lähedal. Mitte üksnes ei kirjutanud, vaid üritas aru saada ja lahti mõtestada, kuidas need kutid elavad ja mida ohverdavad,“ nentis õige pea Postimehest lahkuva Gregoriga väga hästi klappinud Cretu.

„Ta austas inimesi, kas see on väga oluline. Töötas kõvasti, sundis end tagant ning seetõttu oskas austada inimesi, kes sama tegid. Olukord Maailmaliiga finaalturniiril Mehhikos oli pingeline ja mehed väga keskendunud. Läksime ju võitma. Ta oli seal meiega, aga ei seganud, lihtsalt oskas kuidagi naha alla pugeda. Kutid respekteerisid teda. Tal jätkub taktitunnet, teab, kuidas raskel hetkel küsimusi küsida ja millal on kõige sobilikum vaikida,“ rääkis Cretu, kes lisaks isiklikule kurbusele näeb ka tagasilööki suuremas plaanis. Tema arvates aitavad asjatundlikult ja haaravalt kirjutavad ajakirjanikud kõvasti kaasa sponsorite leidmisele. „Ja meie alaliit vajab raha. Ma ei pea silmas üksnes meid, mehi, vaid samamoodi ka naisi ja noori.“

Kuna eriala vahetav Gregor lahkub augustis Postimehest, siis Belgiasse Kortrijki võrkpalli MM-valiksarja mängudele teda enam ei komandeeritud. Viimase poole aasta jooksul on Postimehe sporditoimetuses toimunud tõeline pereheitmine, erinevatel põhjustel on ise lahkunud või lahkuma sunnitud Peep Pahv, Ats Kuldkepp, Kadi Parts, Madis Kalvet ja nüüd ka Mariel Gregor. Ka võrkpallist kirjutavate ajakirjanike hulk on vähenenud, sest lisaks Gregorile lahkus areenilt varem Delfis ja Eesti Päevalehes töötanud Karl Rinaldo.

