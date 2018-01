DELFI BELGIAS | Juhkami pakkus välja valemi, kuidas Pärnu saab Meneni põhimehel tuju ära võtta

Pärnu võrkpalliklubi kohtub täna kell 21 Challenge Cupi 1/-8-finaali kordusmängus Meneni Par-Kyga (Belgia). Delfi on spordisaalis kohapeal ja toob sündmused huvilisteni otseblogis.

Pärnu kaotas kaks nädal tagasi kodusaalis avamängu 1:3, seega täna vajatakse 3:0 või 3:1 võitu ja tuleb parem olla ka kuldses geimis. Avamängus osutus Pärnu jaoks kurja juureks vastaste prantslasest diagonaalründaja Julien Winkelmuller, kes tõi 24 punkti (kasutegur +18; rünnak 58%).

Delfi uuris Prantsusmaal Tourcoing’ meeskonda esindavalt ja Meneni klubiga treeningmänge pidanud Martti Juhkamilt, kuidas oleks kõige parem Winkelmullerit pidurdada.

„Kõige tähtsam on mentaalne valmisolek,” sõnas Juhkami. „Ei tasu mõelda eelmise mängu peale. Tuleb võtta punkt-punktilt. Selge see, et lihtne Pärnu pole. Vastane on kodusaalis suhteliselt hästi mänginud, kuigi neil pole hooaja teine pool nii hästi läinud kui esimene. Tuleb leida vasturohi eelkõige diagonaalründajale. Meie saime temaga suhteliselt hästi hakkama. Nende rünnak on kiire. Meie võtsime Winkelmulleril üldjuhul blokiga diagonaalsuuna ära, piki piiri on kiiruse pealt palju raskem lüüa. Kui oli kõrgem tõste, siis võtad piiri ja mängid diagonaalis kaitset. Nii toimis tema vastu päris hästi. Ega ta väga müstilist midagi ei olnud, tuleb ise lihtsalt korrektne olla. Imemees ta pole, tal on lihtsalt oma trikid, mille peale ta mängib.”