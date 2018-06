Cretul üks käik vähem: Andres Toobali koondisesuvi on lõppenud

Võrkpallikoondise viimastes mängudes on põhisidemängijale Kert Toobalile puhkust võimaldanud 22-aastane Markkus Keel. Mis on saanud nooremast Toobalist, Andresest?

Rootsi ja Belgia reisile teda kaasa ei võetud. Mehel lõi Slovakkias peetud esimese Euroopa liiga mängu järel välja parema põlve vigastus ja homme teeb doktor Madis Rahu artroskoopilise lõikuse. „Selle tsükliga on kõik,” nentis Toobal. „Ei teagi täpselt, kust asi algas. Välja lõi esimest korda Slovakkia karikamängude ajal. Põlv andis seejärel vahelduva eduga tunda. Eestis sain kolm süsti ja hakkas parem. Aga pärast Slovakkia mängu ja reisi muutus tagasi selliseks, nagu oli hooaja lõpus. Targem on see probleem praegu ära lahendada, muidu hakkab see häirima ka uut klubihooaega.”

Lõppenud klubihooajal pallis Toobal Slovakkias, saavutades VK Prievidzaga märkimisväärset edu. Veidi üllatuslikult võideti nii karikasari kui ka kohalikud meistrivõistlused. Uut klubi noorem Toobal endale leidnud pole ja vigastuse tõttu praegu ka otsimisega ei tõtta.

Kert Toobali ja Keele kõrval on Euroopa Kuldliiga mängudeks sidemängijates registreeritud ka Robert Viiber.