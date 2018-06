Cretu tegi märkuse Eesti meediale ja igipõlistele rahulolematutele

„Lähme nädal tagasi – Kuldliiga finaalturniir Tšehhis. Kui turniiri võitsime, siis Eesti ajakirjandus ja meedia ütlesid, et... okei, me võidame ja ma kuulen siiani, et need võidud tulevad, kuna vastased pole tipud. Midagi sellist. Point on selles, et me pole siiani mõistnud, et võidud, mis oleme aastast aastasse saanud (Euroopa liiga võit, Maailmaliiga 3. tugevusgrupi võit, Kuldliiga võit – M. R.), on hinnalised. Oleme selle tiimiga koos kasvanud neli aastat. Ning ühel hetkel kõik arvavad, et ongi normaalne Portugal maatasa teha. Siin Challenger Cupi mängus Portugaliga olid meil rünnakul nõrgad hetked ja olimegi kohe kõva surve all. Muidugi teame, et sellise turniiri võitmisega kaotad palju energiat (peab silmas eelmisel nädalal kulmineerunud Kuldliigat – M. R.), vaimne pool läheb veidi alla. Aga... ma pole kunagi näinud, et meeskond ründab kuue punkti jooksul kolm korda auti. Ma pole seda neli aastat näinud. Nemadki on inimesed.

Ma ei mõistnud ka seda, miks koheselt kõik ütlesid, et me sattusime Challenger Cupil nõrgemasse gruppi. Teame, et Portugali meeskonna kohta kehtib sama nagu meiegi kohta: kui kõik õlitatult liigub, võivad nad võita keda tahes. Ma pakun, et Kasahstan asub meist maailma edetabelis kõrgemal kohal (siin Cretu siiski eksib, Eesti on 32. real, Kasahstan jagab 35.-36. kohta – M. R.). Nad mängisid Aasia meistrivõistlustel, võitsid Lõuna-Koread ja finaalis oli tasavägine mäng Jaapaniga. Neil on hea meeskond.

Kasahstani vastu mängides olime topeltsurve all. Polnud kerge edasi minna sellest, kuidas turniiri alustasime. Nüüd on selge, et me ei saa mängida alati kahe diagonaalründajaga. Kui sul on kolm head blokeerijat vastas, siis on see (peab ilmselt silmas ründamist keskpärasest vastuvõtust – M. R.) raske ülesanne. See võit oli tähtis. Igal juhul oli oluline pärast kaotust uuesti püsti tõusta ja mängu sisse saada.”

Kas Robert Täht on haigusest täielikult tervenenud?

„Ma ei usu. See pole veel see mäng, mida me tema puhul näinud oleme. Võib-olla tunneb end veidi paremini, kuid minu arvates pole ta veel selles hoos, mis oli enne haigust. Loodetavasti on ta pärast puhkepäeva poolfinaaliks paremas vormis.”