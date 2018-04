Cretu selgitab, miks Pupart ja Juhkami Eesti koondisest välja jäid: tegelikult on kõik lihtne

Kas asi on eelmisel aastal juhtunus? (Teatavasti loobus Juhkami mullu ise koondisekutsest, Pupart aga soovis aidata koondist vaid suve teises pooles. Paraku Puparti kokkulepe Cretuga ei pidanud ja kuna ta varem appi ei tulnud, jättis treener ta EM-koondisest välja.)

„Ei. Ei, miks? Nemad otsustasid eelmisel aastal oma perekondade kasuks. Mängisime nendeta, leidsime teisi mängijaid, kes võivad ka tulevikus head tööd teha ja arvestasime nendega. Tegelikult on kõik päris lihtne. Eelmise aasta olukorraga pole sel mitte midagi pistmist. Miks sa pead üldse küsima Puparti ja Juhkami kohta, mitte nende mängijate kohta, kes on meeskonnas? Ei saa sellest aru.”

Ma pole küll mingi ekspert, aga usun, et Pupart oleks kindlasti koondisele kasulik. Ta teeb vähe vigu, annab meeskonnale stabiilsust...

„Kas oled näinud teda sel hooajal mängimas või mis? Kas tead, kuidas ta mängis, mis ta statistika on? Mis vormis ta on? Meil on piisavalt mängijaid, kes saavad sel positsioonil hakkama. Sama oli ka eelmisel aastal, need kutid tegid head tööd.”

Aga pärast EM-finaalturniiri ei olnud sa isegi ju lõpptulemusega rahul.

„Mis sel mängijatega pistmist on? Nad tegid head tööd, andsid endast parima. Ja ma pole kunagi öelnud, et pole tulemusega rahul. Tulemus oli see, milleks olime tol hetkel võimelised. Ja ei midagi muud. Eks kõik tahtsid rohkem. Näiteks Itaalia soovis minimaalselt poolfinaali jõuda, aga ei jõudnud poolfinaali. Muidugi pole nad rahul. Kõik tahavad enamat. Samas peame vaatama, mis konkreetsel hetkel on võimalik.”

Hea küll, räägime siis mängijatest, kes on nimekirjas. Milline positsioon on Eesti koondises kõige tugevam ja kõige nõrgem? Kas peaksime muretsema millegi pärast?

„Meil on igal positsioonil üsna ühtlane seis. Oliver (Venno) ja Renee (Teppan) tegid väga hea hooaja ja on heas vormis. Keskel on kõik mehed – Timo (Tammemaa), (Andri) Aganits ja (Henri) Treial – tegemas väga head hooaega. Sel positsioonil tuleb põhikoosseisu kohtade nimel kõva andmine.

Liberot osas olen üsna elevil, kuidas Silver Maar meeskonda sulandub. Kindlasti kõik aitavad tal kohaneda. Olen uudishimulik, olen paari ta mängu näinud ja see oli üsna muljetavaldav. Nurgameeste kohtadel on samal kutid, kes mullu. Loodan, et Karli (Allik) on parem kui eelmine aasta ja tervislikest probleemidest jagu saanud. Sel hooajal tegi ta paar väga head mängu. Peaasi, et ta on terve, talenti on tal kindlasti palju."