Cretu raskest mängust: poistel oli ilmselt tunne, et võit tuleb lihtsalt

Eesti võrkpallikoondise peatreeneri Gheorghe Cretu sõnul mõjus hoolealustele uinutavalt suur üleolek avageimis.

Eesti võitis Maailmaliiga viimases alagrupimängus võiduta Kreekat avageimis 25:13 ja kõik tundus selge. Aga kreeklased arvasid teisiti, võites järgmised geimid 25:21 ja 25:22. Dramaatiliselt finaalturniirist eemalejäämise äärel olnud Eesti pallurid suutsid end kokku võtta ja võita viimased vaatused 25:17 ja 15:11.

„Esimene geim tuli veidi liiga kergelt ja ilmselt poistel oli tunne, et tuleb lihtne mäng, sest ka kaks eelmist mängu olid meil suhteliselt kerged võidud,“ rääkis Cretu mängujärgses intervjuus Toomas Varale rahvusvahelises teleülekandes. „Aga vastane näitas teises ja kolmandas geimis väga head võrkpalli, neil polnud kaotada midagi ja see mõjus nende mängule väga hästi. Kreeka võttis riske, lõi väga head servi ja mängis väga hästi kaitses. Pidin poistele vahepeal meelde tuletama, et kõik geimid algavad seisult 0:0 ja lõdvaks lasta ei saa.“

Vaadates eelseisvale finaalturniirile võis raske võit isegi hästi mõjuda. „Meile ei mõju hästi, kui võidud tulevad liiga kergelt, siis on oht kõvemate vastaste vastu enesekindlust kaotada (nagu juhtus kaks aastat tagasi Euroopa liigas kui põhihooajal võitsime kõik mängud suhteliselt kergelt aga finaalturniiril libastusime - toim),“ sõnas Cretu.