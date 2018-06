Cretu: ma pole mitte lihtsalt õnnelik – see sõna ei võta täielikult kokku seda, mis on juhtunud

Võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu oli pärast Kuldliiga finaali võitmist hoolealuste üle väga uhke.

„Olime väga keskendunud ja distsiplineeritud. Mängisime kahel päeval tipptasemel võrkpalli väga distsiplineeritult ja enesekindlalt rasketel hetkedel. Ebaõnnestumistest suutsime koheselt edasi minna ja keskenduda järgmisele punktile,” rääkis rumeenlane pärast Tšehhi alistamist 25:21, 25:22, 25:21.

„Ma pole mitte lihtsalt õnnelik – see sõna ei võta täielikult kokku seda, mis on juhtunud. Kõik need aastad... Oleme ehitanud midagi erilist koos mängijate, taustatiimi ja alaliiduga. Meil on imelised fännid, kes on meile väga lähedal. Rasketel hetkedel andsid nad meile energiat. Nii meil kui ka neil on tunne, et meil on endiselt, mille poole püüelda. Oleme näljased üha enama järele. Kui vahel pole me saanud seda, mille nimel oleme töötanud, on nad seisnud meie taga, aidanud meil sellest üle saada ja jätkata tööd.”

Tunamullu võitis Eesti Euroopa liiga, mullu Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi, nüüd Euroopa Kuldliiga. Kolm aastat ja kolm kulda, neid saavutusi oli peatreeneril raske võrrelda. „Esimene aasta oli erinev, süsteemi ehitada on raske. Mul olid noored kutid, kellest on nüüdseks sirgunud tegijateks. Algul oli Robert vedur, nüüd on lisandunud Teppan. Nad on karastunud ja hakanud võitma auhindu. Pärast võitu tuleb alati edasi minna, olen õnnelik, et nad tahavad alati rohkem.”