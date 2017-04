Cretu lahkub Poola "Eesti klubist" omanike sisetüli tõttu, Täht ja Pupart ilmselt järgnevad

On vahetuste aeg: Robert Täht ja Keith Pupart ilmselt ei jätka Lubinis.

Poola võrkpalli meistrivõistlused kuuendana lõpetanud "Eesti klubi" Lubini Cuprumit ootavad kahe hooaja vahel ees suured muudatused.

Lubinis tegutsesid kahel viimasel hooajal teatavasti suisa viis Eesti koondise liiget: mängijad Robert Täht ja Keith Pupart, peatreener Gheorghe Cretu, statistik Alar Rikberg ning füüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini.

"Sain isegi alles kaks päeva tagasi teada, et Lubinis me ei jätka," tunnistab Rikberg, kelle sõnul jääb klubi kõigist taustajõududest meeskonda ilmselt vaid füsioterapeaut.

Rikbergi sõnul põhjustab muudatustelaine omanikevaheline sisetüli. "Kaks meest on klubi vedanud koos kümme aastat, kuid nüüd pöörasid nad tülli. Klubi president, kes on üks omanikest, kaotas võimuvõitluse ja nüüd hakkab asju otsustama teine osapool. Oli selge, et tema juhtimisel Cretu jätkata ei soovi," selgitab Rikberg.

Alar Rikbergi ja Gheorghe Cretu koostöö jätkub ilmselt ka uues klubis. Foto: Robin Ristmäe, EVF

Uue peatreeneri tulekuga tehakse reeglina palju vahetusi ka meeskonna koosseisus. Robert Täht kinnitab, et antud olukord pole erand, olgugi, et tal on klubiga kehtiv leping kuni järgmise hooaja lõpuni.

"Klubis on keerulised ajad ning olen võistkonnast pigem lahkumas," ütleb nurgaründaja. "Oleme hakanud mänedžeriga juba uusi variante otsima."

Rikbergi sõnul on Cretule tehtud pakkumine paarist Lubiniga umbes samal tasemel meeskonnast, mis osalevad erinevalt Poola klubist ka eurosarjas. Rikberg ja Fasini liiguvad rumeenlasega ilmselt uude väljavalitusse kaasa ning välistatud pole ka mõne Eesti mängija palkamine, kuid millestki konkreetsemast on täna mõistagi veel vara rääkida.

"Mul poleks Cretuga kaasa liikumise vastu midagi - võiksin tema käe alla ühe hooaja veel teha. (Muigab.) Ma olen näinud teda viimased kaks aastat igapäevaselt - rohkem kui kedagi teist! -, mistõttu ma lihtsalt ei tea, kuidas selline asi lõpuks mõjub meile," lisas Täht.

Keith Pupartit Delfil veel tabada pole õnnestunud, kuid kehtivast lepingust hoolimata pole ka tema kuuldavasti Lubinis jätkamisest vaimustuses.