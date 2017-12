Creţu koondisest, Venemaalt lahkumisest, „väikesest elukast” ja perekonnast

Creţu võttis 2014. aastal koondise Avo Keelelt üle ja on tegutsenud edukalt. EM-ilt on ette näidata 11. ja 13. koht, mullu võideti Euroopa liiga, tänavu Maailmaliiga kolmas tugevusgrupp. Võrkpalli MM-finaalturniirilt jäeti esimesena eemale, ehkki kahel korral oli see ajalooline saavutus kõigest kahe geimivõidu kaugusel. Ehk jõutud on kaugele, üsna eliitseltskonna lähedusse.