Cretu kontrollmängude eel: Soome on väga kindla ja stabiilse vastuvõtuga meeskond

Seni on meeste koondis vormi testinud Slovakkia vastu ja kõik kolm mängu võitis Eesti meeskond. Peatreener Gheorghe Cretu sõnul oli siiani treeningtsükli peamine fookus üldfüüsilisel ettevalmistusel, ent nüüd pannakse rohkem rõhku pallitrennidele.

"Me muudame veidi oma treeninguid ja keskendume enam palliga mängule. Ka vastane on kõrgemast klassist. Soome on väga kindla ja stabiilse vastuvõtuga meeskond, see tähendab, et me peame nendes mängudes palju rohkem tööd tegema blokis-kaitses, aga see nõuab väga head füüsilist põhja, nii et päriselt ainult palliplatsile kolida siiski veel ei saa," sõnas peatreener viimaste kontrollkohtumiste eel.

Mängude täispilet maksab 5 eurot, sooduspilet 3 eurot, kuni 12-aastased lapsed pääsevad saali tasuta.

Rahvusmeeskonna koosseis treeninglaagris: Kert Toobal, Andres Toobal, Markkus Keel, Robert Viiber, Renee Teppan, Oliver Venno, Ardo Kreek, Andri Aganits, Henri Treial, Timo Tammemaa, Kristo Kollo, Robert Täht, Andrus Raadik, Albert Hurt, Stefan Kaibald, Rait Rikberg, Silver Maar.

Soome meeskonna koosseis mängudeks Eestiga: Mikko Esko, Eemi Tervaportti, Urpo Sivula, Joonas Jokela, Samuli Kaislasalo, Elviss Krastins, Niko Suihkonen, Antti Ronkainen, Jan Helenius, Sakari Mäkinen, Henrik Porkka, Markus Kaurto, Sauli Sinkkonen, Niklas Breilin, Lauri Kerminen.

Meeste koondise kontrollmängud Soomega:

10.08. kell 19:00 Eesti - Soome (Tallinn, Kalevi Spordihall)

11.08. kell 19:00 Eesti - Soome (Tallinn, Kalevi Spordihall)

12.08. kell 17:00 Eesti - Soome (Tallinn, Kalevi Spordihall)

EM-valikmängud:

19.08 kell 19.00 Läti - Eesti (Riia)

22.08 kell 19.00 Eesti - Iisrael (Tallinn, Kalevi Spordihall)

26.08 kell 20.00 Iisrael – Eesti (Raanana)

Rahvusnaiskond testib end Kreeka vastu

Rahvusnaiskond on seni samuti kontrollkohtumistes kindlad võidud võtnud, kui kahel korral saadi jagu nii Taanist kui Lätist. Viimane mänguline lihv antakse Kreekas Volose linnas Kreeka vastu.