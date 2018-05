Cretu kaval ja ootamatu plaan töötas, Eesti võrkpallikoondis võttis Slovakkias kindla võidu

Eesti alustas koosseisus Andres Toobal, Teppan, Täht, Venno, Henri Treial, Timo Tammemaa ja libero Rait Rikberg. Mängu lõpus said platsile ka Kristo Kollo ja libero Silver Maar.

Teppan tõi 22 punkti (kasutegur +11; rünnak 61%), Täht 19 (+12; 64%), Venno 14 (+8; 72%; servi vastuvõtt 70%) ning Tammemaa ja Treial kumbki 5. Slovakkia parim oli 13 silma kogunud Julius Firkal.

"Mulle väga meeldis nurgaründajana mängida," rääkis Venno. "Sain mugavustsoonist välja, vahelduseks päris hea. Täitsa tore oli. Kunagi Tartu Pere Leivas olin sel kohal mänginud ühe-kaks mängu ja noorteklassis alustasin ka nurgaründajana. Ja rannavolles olen ju ikka servi vastu võtnud. Number kuue pealt rünnata oli teistmoodi, aga polnud probleemi. Täitsa lahe. Kaitses on rohkem liikumist, iga ründaja puhul tuleb erineval kohal olla."

Eesti koondise mängu kohta ütles Venno, et tegu oli hooaja esimese mänguga ja teineteise mõistmine peaks üha paremaks minema. "Mõni mees ühines koondisega alles nädal aega tagasi," lausus Venno, kelle sõnul jätkub eksperiment ja teda võib ka järgmistes matšides näha servi vastuvõtjana. Pallingu vastuvõtuks oli kokku lepitud kindel taktika: "Võtsin ainult neid palle, mis mulle pihta tulid. Mis mööda läksid, jätsin Robertile ja Rikbergile."

Teises meie alagrupi kohtumises alistas Belgia Rootsi 3:1.

Euroopa liiga: Slovakkia - Eesti

Märt Roosna: Mehed on Euroopa Kuldliiga algusega rahul.

Märt Roosna: 17:25. Eesti võidab 3:1. Ja võib öelda, et Cretu eksperiment õnnestus, Venno sai nurgaründaja kohal hästi hakkama.

Märt Roosna: 17:24. Teppani blokk! Matšpall...

Märt Roosna: Teppanil läks veidi slovakkidega ütlemiseks.

did_269512: Eestlaste rünnak ei saa kurta. Jõudu meil jagub seal ees. Servivead on küll väga halb.

Märt Roosna: 17:23. Treiali blokk.

Märt Roosna: 17:22. Kohuti serviviga.

Märt Roosna: 17:21. Kollo serviviga.

Märt Roosna: 16:21. Taas Kollo rünnak.

Märt Roosna: 16:20. Täht teeb kaitses supertööd, Maar ei suuda järgmist Slovakkia rünnakut päästa.

Märt Roosna: 15:20. Kollo hanitus jääb maha.

did_269512: No mis nüüd juhtus. Kahjuks ei näe Soomes pilti. Valus lugeda.

Märt Roosna: 15:19. Slovakkia rünnak.

Märt Roosna: 14:19. Teppan blokist auti.

jess: Viktoriiniküsimus: mitu punkti on saanud slovakid, ilma eestlaste servivigadeta?

Märt Roosna: 14:18. Teppan auti ja Eesti võtab mõtlemisaja.

Märt Roosna: 13:18. Slovakkia rünnak.

Märt Roosna: 12:18. Toobali soe pall.

Märt Roosna: 11:18. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 10:18. Supertõste Toobalilt ja Täht lööb ära. Platsile on tulnud Venno asemel Kollo ja ka libero Maar.

Märt Roosna: 10:17.

Märt Roosna: 9:17. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 9:16. Toobal teeb ülepalli.

Märt Roosna: 8:16. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna: 7:16. Täht ründab.

Märt Roosna: 7:15. Patak auti.

Märt Roosna: 7:14.

Märt Roosna: 7:13. Venno serviviga.

Märt Roosna: 6:13. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 6:12. Teppan teeb üle palli.

Märt Roosna: 5:12. Venno rünnak, hea serv Toobalilt.

Märt Roosna: 5:11. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 5:10. Firkal nurgast.

Märt Roosna: 4:10. Treial keskelt.

Märt Roosna: 4:9.

Ants: Kuidas ei tahaks lugeda seda korduvat "serviviga". Kes eelnevatest aastatest pole õpitud?

Märt Roosna: 3:9. Venno rünnak.

Märt Roosna: 3:8. Treiali blokk!

Märt Roosna: 3:7. Venno blokk!

Märt Roosna: 3:6. Täht kütab serviässa ja eestlaste pidu hakkab tuure võtma.

Märt Roosna: 3:5. Teppan toksab ja pall on maas.

Märt Roosna: 3:4. Teppani serviviga. Slovakkia on selles geimis saanud kõik punktid meie servivigadest.

Märt Roosna: 2:4.

Märt Roosna: 2:3. Teppani servipunkt.

Märt Roosna: 2:2. Venno tagaliinist.

Märt Roosna: 2:1. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna: 1:1. Venno serviviga ja järgmiseks Tähe rünnak.

jess: 2:1 ja Eestil 1 punkt käes!

Märt Roosna: 19:25. Kollo lööb geimpalli ära ja Eesti juhib 2:1.

Märt Roosna: 19:24.

Märt Roosna: 18:24. Hea serv Tähelt ja Treial nopib kerge punkti. Kollo on tulnud Venno asemel sisse.

Märt Roosna: 18:23. Teppani rünnak.

Märt Roosna: 18:22. Teppani serv samuti napilt auti.

Märt Roosna: 17:22. Täht!

Märt Roosna: 17:21. Treial lööb Kohuti blokki.

Märt Roosna: 16:21. Firkali rünnak.

Märt Roosna: 15:21. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 15:20. Venno serv lendab ülinapilt auti. Või oli sees? Hea küll, las see jääb.

Märt Roosna: 14:20. Teppan lööb kõrge palli punktiks ja kütab emotsioonidega veidi ka kaaslasi kuumaks. Võtame ära!

Märt Roosna: 14:19. Eesti soe pall.

Märt Roosna: 13:19. Teppan blokist auti. Hea rünnak hoiab Eestit ees.

Märt Roosna: 13:18. Slovakkia keskelt.

Märt Roosna: 12:18. Treial keskelt.

Märt Roosna: 12:17. Petras.

Märt Roosna: 11:17. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 10:17. Teppani rünnak ja Eesti valitseb seda geimi.

Märt Roosna: 10:16. Tähe serviäss.

Märt Roosna: 10:15. Täht blokist auti.

Märt Roosna: 10:14.

Märt Roosna: 9:14. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 9:13. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 9:12. Teppan auti.

Märt Roosna: 8:12. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna: 7:12. Tammemaa keskelt ja kõrgelt.

Märt Roosna: 7:11. Kohut keskelt.

Märt Roosna: Kahe geimi järel oli Tähe 11, Teppanil ja Vennol 10 punkti.

Märt Roosna: 6:11. Venno lajatab.

Märt Roosna: 6:10. Tammemaa teeb sooja palli.

Märt Roosna: 5:10. Teppan!

Märt Roosna: 5:9. Hea tõste ja Teppan ei eksi.

Märt Roosna: 5:8. Petras.

Märt Roosna: 4:8. Slovakkia sidemängija ja nurgaründaja koostöö ei klapi, rünnakut ei tulegi.

Märt Roosna: 4:7. Petras lõi auti.

Märt Roosna: 4:6. Tähe servivviga.

Märt Roosna: 3:6. Kohuti serviviga.

Märt Roosna: 3:5. Slovakkia rünnak.

Märt Roosna: 2:5. Treial keskelt.

Märt Roosna: 2:4. Teppan blokist auti. Jääb silma, et Andres Toobal on platsil korduvalt libisenud. Vist on libe põrand.

Märt Roosna: 2:3.

Märt Roosna: 1:3. Patak astus tagaliinist rünnates kolme meetri joone peale.

Märt Roosna: 1:2. Petrase serv auti.

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: 0:1. Tammemaa blokk!

Märt Roosna: 26:24. Teppan uuesti blokki ja palli enam päästa ei suudeta. Mäng viigis 1:1. Eesti jättis kasutamata kolm geimpalli.

Märt Roosna: 25:24. Teppan blokki.

Märt Roosna: 24:24. Petras blokist auti.

Märt Roosna: 23:24. Toobali tõste Tammemaale ebaõnnestub ja Patak karistab kontrarünnakus kohe ära.

Märt Roosna: 22:24. Patak murrab Teppani ja Tammemaa bloki.

Märt Roosna: 21:24. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 21:23. Petrase serv on nii hea, et Rikberg on seekord võimetu.

panda: Servivigu palju meil täna meil

Märt Roosna: 20:23. Presinski keskelt. Allik käis vahetusest servimas.

Märt Roosna: 19:23. Täht tagaliinist.

Märt Roosna: 19:22. Tähe servikuul tuhiseb auti.

Märt Roosna: 18:22. Petras lööb auti.

Märt Roosna: 18:21. Täht blokist auti.

Märt Roosna: 18:20. Teppani serviviga.

Märt Roosna: 17:20. Teppan lööb ära ja kena eduseis säilib.

Märt Roosna: 17:19. Teppan võetakse blokiga kinni.

Märt Roosna: 16:19. Täht on võrgus.

Märt Roosna: 15:19. Slovakkia rünnak.

Märt Roosna: 14:19. Slovakkia sidemängija teeb sooja palli.

Märt Roosna: 14:18. Teppan!

Märt Roosna: 14:17. Slovakkia neli puudet.

Märt Roosna: 14:16. Täht ründab.

Märt Roosna: 14:15. Andres Toobalil libises pall näppude vahelt läbi.

Märt Roosna: 13:15. Täht tagaliinist.

Märt Roosna: 13:14. Slovakkia keskelt.

Märt Roosna: 12:14. Teppan blokist auti.

Märt Roosna: 12:13.

Märt Roosna: 11:13. Tammemaa blokk!

Märt Roosna: 11:12. Teppan! Rünnakujõudu on meil praegu tõsti palju, suisa lust vaadata.

Märt Roosna: 11:11. Slovakkia keskelt.

Märt Roosna: 10:11. Täht!

Märt Roosna: 10:10. Teppani serviviga.

Märt Roosna: 9:10. Venno pommlöök ei jää maha, kuid Täht paikas selle vea.

Märt Roosna: 9:9. Firkal toksas palli Teppani blokist auti.

Märt Roosna: 8:9. Tammemaa keskelt. Kuna platsil on Venno, Täht ja Teppan, siis temporündajad on saanud suhteliselt vähe siiani tõsteid.

Märt Roosna: 8:8. Venno serviviga.

Märt Roosna: 7:8. Venno!

Märt Roosna: 7:7. Teppan lõi blokki.

Märt Roosna: 6:7. Täht tõstab, Venno lööb ja pall on maas.

Märt Roosna: 6:6. Ka Treial ei suuda serviga tabada Slovakkia poolt.

Märt Roosna: 5:6. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 5:5. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 4:5. Taas otsiti Vennot, kuid sai palli kätte ja Täht lajatas palli maha.

Märt Roosna: 4:4. Nüüd ei saanud Venno servi kätte.

Märt Roosna: 3:4.

Märt Roosna: 2:4. Slovakkia soe pall. Eesti esimese geimi rünnakuprotsent oli muljetavaldav - 67! Venno tõi 7, Teppan 4 ja Täht 3 punkti.

Märt Roosna: 2:3. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 2:2. Slovakkia ründab blokist auti.

Märt Roosna: 1:2. Eesti blokk peab!

Märt Roosna: 1:1. Teppan!

Märt Roosna: 1:0.

Märt Roosna: 22:25. Geimi lõpetas Slovakkia serviviga. Eesti juhib 1:0 ja esialgu on eksperiment "Venno nurka" olnud paljulubav.

Märt Roosna: 22:24. Toobali serviviga.

Märt Roosna: 21:24. Venno hanitus jäi õnnega pooleks maha.

Märt Roosna: 21:23. Slovakkia keskelt.

Märt Roosna: 20:23. Teppan! Andres Toobalilt välkiire tõste selja taha.

Märt Roosna: 20:22.

Märt Roosna: 19:22. Täht!

Märt Roosna: 19:21. Teppani serviviga.

Märt Roosna: 18:21. Veel üks serviviga Slovakkialt.

Märt Roosna: 18:20. Slovakkia temporünnak.

Märt Roosna: 17:20. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 17:19. Vennol ebaõnnestus palli ülesvise ja servist ei saa asja.

Märt Roosna: 16:19. Venno rünnak.

Märt Roosna: 16:18. Patak lööb.

Märt Roosna: 15:18. Slovakkia rünnakuviga.

Märt Roosna: 15:17. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 15:16. Toobali soe pall.

Märt Roosna: 14:16. Venno rünnak.

Märt Roosna: 14:15. Pataki rünnak.

Märt Roosna: 13:15. Andres Toobalilt blokk! Hea serviga pani punktile aluse Täht.

Märt Roosna: 13:14. Toobali hanitus!

Märt Roosna: 13:13. Treial sai vahelduseks tõste, kuid blokk oli ees.

Märt Roosna: 12:13. Teppani serviviga.

Märt Roosna: 11:13. Venno toob kaitses palli üles ja Teppan tulistab palli maha.

Märt Roosna: 11:12. Täht hanitab.

Märt Roosna: 11:11. Teppan lõi auti.

Märt Roosna: 10:11. Slovakkia temporünnak.

Märt Roosna: 9:11. Täht blokist auti. Vennot pole Slovakkia eriti serviga veel tabanudki.

Märt Roosna: 9:10. Slovakkia hanitus jääb maha.

Märt Roosna: 8:10. Venno tagaliinist! Võimas vaatepilt, kui ta number kuuelt virutab.

Märt Roosna: 8:9. Patak auti.

Märt Roosna: 8:8. Toobali serviviga.

Märt Roosna: 7:8. Venno! Hea tõste Rikbergilt selja taha.

Märt Roosna: 7:7. Teppan!

Märt Roosna: 7:6. Tähe löök ei jää maha ja Firkal lööb kontrapalli ära.

Märt Roosna: 6:6. Venno võtab kenasti vastu ja Teppan lööb ära.

Märt Roosna: 6:5. Kohut keskelt.

Märt Roosna: 5:5. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 5:4. Serv kukub Tähe ja Venno vahele.

Märt Roosna: 4:4. Teppan lööb võrku.

Märt Roosna: 3:4. Firkal vastab.

Märt Roosna: 2:4. Venno rünnak tagaliinist kuue pealt!

Märt Roosna: 2:3. Slovakkia serviviga.

Märt Roosna: 2:2. Firkali rünnak.

Märt Roosna: 1:2. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 1:1: Slovakkia temporünnak.

Märt Roosna: 0:1. Slovakid ei suuda Venno lööki tagasi tuua.

Märt Roosna: Henri Treial, Renee Teppan, Robert Täht, Oliver Venno, Andres Toobal, Timo Tammemaa ja liberod Silver Maar ning Rait Rikberg. Ehk ongi Venno nurgas! Ja Treial saab võimaluse ja Maar.

Märt Roosna: Ja Eesti koosseis...

Märt Roosna: Mäng on algamas, saal puupüsti täis küll pole, aga toetajaid on Slovakkial ka väikeses Popradi linnakeses.

Märt Roosna: Tere, hea võrkpallisõber! Põnev võrkpallhooaeg on kohe-kohe algamas ja info Popradist ütleb, et tõepoolest võib näha Oliver Vennot uues ametis. Esimene mäng meie alagrupis on läbi, Belgia võitis Rootsit 3:1.