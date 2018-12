Credit24 Meistriliigas peetakse aasta viimased mängud, näha saab Eesti karikafinaali eelvaatust

Teise ringi lõpuks selguvad veebruari keskpaigaks kaheksa paremat, kes pääsevad play-offidesse, seega läheb jaht veerandfinaalide piletitele aina tulisemaks. Nädala lõpus saab näha Eesti karikavõistluste finaali eelvaatust, kui kohtuvad Saaremaa Võrkpalliklubi ja Pärnu Võrkpalliklubi.

Liidrina läheb aasta viimasele mängudenädalale vastu Bigbank Tartu, kes eile langes konkurentsist Eesti karikavõistlustel. Tartu klubil on 11 mänguga kogutud 30 punkti. Teist kohta hoiab 24 punktiga Läti esiklubi RTU/Robežsardze, kolmas on avaringi suurim üllataja Selver Tallinn 22 punktiga. Peale Bigbanki ja eelviimasel kohal oleva Limbaži on ülejäänutel peetud 10 kohtumist.

Nädala esimene mäng peetakse juba teisipäeval, 11. detsembril kell 18.30, mil 10 punktiga kaheksandat positsiooni hoidev TalTech võõrustab 17 punktiga kuuendal kohal olevat Rakvere Võrkpalliklubi.

Bigbank Tartu kohtub kolmapäeval, 12. detsembril kell 19.00 Selver Tallinnaga. Samal päeval läheb liigatabeli neljas meeskond Saaremaa Võrkpalliklubi (21 punkti) võõrsil kell 18.00 vastamisi tabeli viimase Limbažiga.

Reedel, 14. detsembril kell 19.00 kohtuvad kaks „noortemeeskonda“, kui TalTech võõrustab Selverit.

Laupäeval, 15. detsembril kell 16.00 peab oma kalendriaasta viimase mängu Bigbank Tartu, kui vastamisi minnakse Rakvere Võrkpalliklubiga.

Pühapäeval, 16. detsembril toimub Eesti klubide osalusel üks mäng, kui kell 17.00 kohtuvad 18 punktiga viiendal kohal olev Pärnu VK ja Saaremaa VK. Samad klubid lähevad 22. detsembril vastamisi ka Eesti karikavõistluste finaalis.

2019. aasta esimene Credit24 Meistriliiga mäng toimub 11. jaanuaril, vahepeal saab kaasa elada Eesti rahvuskoondistele, kui 6. jaanuaril peavad nii rahvusnaiskond kui rahvusmeeskond Tartus Euroopa meistrivõistluste valiksarjamänge.