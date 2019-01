Credit24 Meistriliigas algab jaht põhiturniiri võidule

Pärnu peatreener Avo Keel on oma meeskonna hooaja teise poole alguses saanud heasse hoogu ja kerkinud neljandale kohale. "Tabeli seisu osas – kõvemad mängivad ka veel omavahel ja keegi peab seal kaotusevalu ka tundma, seis on tõesti huvitav. Meil on väikesed võimalused, et veel tõusta, aga ainult enda mängust enam ei piisa, sõltume teistest ka. Stressi me ses osas ei võta endale, et kas oleme lõpuks kolmandad või neljandad, aga alla neljanda koha ei tahaks kukkuda play-offiks, see on peamine eesmärk. Ka neljanda-viienda koha heitlus võib veel väga tuliseks minna ja saab põnev olema," sõnas Keel.

"Meie mängud on tõesti läinud edukamalt kui esimeses ringis ja meeskond on üldiselt heas seisus, vigastuste osas samuti. Sel nädalavahetusel loodame Jelgavast kindlasti jagu saada, eks näis, kuidas Riia meeskonna vastu toime tuleme oma asjadega. RTU tahab seda põhiturniiri kindlasti väga võita, vaid korra on ju liiga ajaloos finaalturniir Lätis toimunud, kohe esimesel aastal," lisas juhendaja.

Liidermeeskonnal Bigbank Tartul seisab laupäeval kell 18.00 ees võõrsilmäng Daugavpilsiga, päev hiljem kohtutakse kell 16.00 samuti võõtsul Jekabpilsi Lušiga. Tartu meeskond täiendas äsja meeskonna ridu soomlase Jan Heleniusega.

Bigbanki peatreener Andrei Ojamets rääkis, et meeskonna töömeeleolu on hea ja Lätist loodetakse naasta kahe võiduga. "Tabeliseisu vaadates hakkavad võidud meie jaoks kohustlikuks muutuma, kui me tahame Final Fouri Tartusse tuua. Iga kaotus annab tagaajajatele võimalusi juurde. Väljas mängida pole lihtne, kuuest viimasest mängust on meil ainult kaks kodus, aga üritame teha nii, et põhiturniiri eelviimane kohtumine Saaremaaga ei oleks tabeliseisu osas enam nii tähtis. Iga mängu peame tõsset võtma, meeskonna töömeeleolu on hea, mehed pingutavad ja õhkkond on tõsine, loodan, et see kandub ka mängudele üle," kommenteeris Ojamets, lisades, et meeskonna viimane täiendus Helenius jättis treeningul hea mulje. "Tal on Soome töökultuur ja trennis jättis hea mulje nii inimesena kui mänguliselt. Saab näha, kuidas mängud lähevad," ütles juhendaja.

Teisel kohal olev tiitlikaitsja Saaremaa Võrkpalliklubi kohtub pühapäeval kell 17.00 Orissaares Rakvere Võrkpalliklubiga. Saaremaa peatreener Urmas Tali tõdes, et põhiturniiri võidust tema enam ei unista, kuigi see on teoreetiliselt võimalik.

"Oleme ausad, see rong on meie jaoks läinud ning ses osas meil midagi jahtida ei ole. Keskendume pigem sellele, et mitte tabelis allapoole langeda, sest meie selja taga on meeskondi küll, kes tahaks kõrgemale jõuda," rääkis Tali, kelle meeskonnal seisavad enne põhituriiri lõppu lisaks Rakverele veel ees mängud Daugavpilsi, Jekabpilsi ja Bigbankiga. "Püüame olulisteks mängudeks terved püsida, hetkel on haigustelaine vist kõikide meeskondadeni jõudnud ja eks saab näha, kuidas vigastused ja haigused siin veel olulisi hetki mõjutama hakkavad."

Rakvere juhendaja Andres Toode loodab eelseisvatest mängudest punkte teenida. "Terve hooaeg on kujunenud selliselt, et oleme hakanud tugevamatele vastu, aga võitu pole kätte saanud, vaid nõrgemaid oleme võitnud. Peale Saaremaa ootab veel ees mäng Pärnuga, neile püüame siis jälle vastu hakata ja ka võita. Edasi tulevad veel Selver ja Limbaži, neist mängudest püüame punkte saada," rääkis Toode, kelle sõnul on meeskonnas hetkel väike haigustelaine. "Gripp vist jõudis kohale, aga loodan, et pühapävaks on kõik platsis. Ja kui polegi, siis küll saavad vahetusmehed hakkama, meil pinki on. Ka bravuur hakkab vaikselt tulema, RTU vastu andsime hiljuti korraliku lahingu ja püüame allesjäänud mängudest võtta maksimumi. Seda teab aga vaid vanajumal ise, millisel kohal keegi põhiturniiri lõpetab, sel hooajal on võimatu midagi ette ennustama hakata," lisas Toode.

TalTechil seisab laupäeval kell 18.00 ees kohtumine Jekabpilsi Lušiga, pühapäeval mängitakse kell 17.00 lähirivaali Daugavpilsi Ülikooliga. Üheksandal kohal oleval TalTechil ja neist koha võrra eespool asuval Daugavpilsil on mõlemal 13 punkti, ent Tallinna klubil mäng vähem peetud. TalTechi peatreener Janis Sirelpuu ja kogu meeskonna eesmärgiks on koht kaheksa seas ehk play-offis.

"See eesmärk meil on tõesti ja usun, et seda on ka reaalne püüda," sõnas peatreener. Ka TalTechi on kimbutamas vigastused ja haigused. "Mingid tõved on meie meeskonnast samuti üle käinud. See nädal on olnud üsna keeruline, sest sidemängija Aleksander Eermad vaevab lihasetrauma, mistõttu ta pole saanud trenni eriti teha. Aga asi läheb paremuse poole ja nädalavahetusel saab ta ilmselt ikka mängida. Lisaks on Mihkel Nuudil vahepeal seljaga probleeme ja viimast trenni ta kaasa ei teinud. Kui need murekohad kõrvale jätta, siis muidu poistel silmad säravad," lisas Sirelpuu.